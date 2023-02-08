Организации потребкооперации РТ за пять лет в два раза увеличили производство продукции

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Организации потребкооперации Татарстана за период 2018–2022 годов нарастили объем производства собственной продукции в два раза. Всего за пять лет ими произведено продукции на сумму 10,2 млрд рублей, к концу прошлого года – почти на 2,8 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на итоговом собрании представителей потребительских обществ и кооперативов.

«Самый большой рост объема производства в течение пяти лет достигнут по колбасным изделиям – почти в три раза, безалкогольным напиткам – более чем в два раза, кондитерским изделиям – более чем в 1,6 раза, по переработке рыбы – в 1,8 раза», – рассказал докладчик.

В системе потребкооперации наиболее развито производство хлеба и хлебобулочных изделий. В структуре объема выпускаемой продукции их доля составляет 62%, или более 33 тыс. тонн в год, а ежедневно – 100 тонн, уточнил Шаймарданов.

Он добавил, что розничный товарооборот за пятилетний период составил 25,3 млрд рублей. «Такие факты, как сокращение численности сельского населения и его платежеспособности, острый дефицит продавцов и экспансия торговых сетей, не могли не сказаться на результатах работы торговой отрасли», – пояснил руководитель Татпотребсоюза.

К концу прошлого года самый большой объем товарооборота в сумме более 260 млн рублей обеспечили Мамадышское, Алексеевское, Рыбно-Слободское и Тетюшское райпо, отметил докладчик.

«Благодаря четко налаженной системе торгового обслуживания населения наивысшие показатели продажи на одного покупателя достигнуты в Молькеевском сельпо – 55 тыс. рублей, Алексеевском – 26 тыс. рублей и Тетюшском – 24 тыс. рублей. Слабо организована эта работа в тех райпо, где в магазинах скудный ассортимент, отсутствует материальная заинтересованность работников прилавка, сокращенный график работы», – подчеркнул он.

По словам Шаймарданова, пункты комплексного обслуживания населения являются современными объектами торговли на селе. Всего в республике построено 126 таких объектов, из них в 2022 году сдано в эксплуатацию 13. «Рационально и более эффективно они эксплуатируются кооператорами Алексеевского, Атнинского, Пестречинского, Мамадышского и Сармановского районов, где ежемесячный товарооборот составляет 500 тыс. рублей и более», – констатировал он.

Руководитель Татпотребсоюза также назвал потребительские кооперативы, где более производительно эксплуатируются автолавки. Речь идет об Актанышском, Апастовском и Атнинском кооперативах. Всего за прошлый год товарооборот выездной торговли составил 371 млн рублей. «Мы смогли обеспечить 100-процентный охват мобильным форматом торговли все малонаселенные пункты, за что сельчане благодарны кооператорам», – заметил он.