Организации потребкооперации РТ за пять лет оказали населению услуги на 85 млрд рублей

Организации потребкооперации Татарстана за 2018–2022 годы оказали населению услуги почти на 85 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на итоговом собрании представителей потребительских обществ и кооперативов.

«Наибольший удельный вес в структуре совокупного объема оказываемых услуг составляют заготовки – 54%, розничная торговля – 28%, производство собственной продукции – 14% и общественное питание – 4%», – рассказал докладчик.

По его словам, несмотря на определенные трудности, за пять лет обеспечен рост заготовительного оборота в 1,7 раза, его объем достиг 45 млрд рублей. То есть закупка сельхозпродукции и сырья с каждого двора превысила 39 тыс. рублей. При этом самый высокий показатель у заготовителей Бавлинского района – 61 тыс. рублей, уточнил Шаймарданов.

«За пять лет наибольший рост объема закупок достигнут по картофелю – более чем в 2,1 раза, по шерсти – в два раза, а также по макулатуре и кожсырью. Низкий рост в объемах заготовок молока, плодов и ягод. Практически на месте топчемся по сбору и заготовке лекарственного технического сырья», – подчеркнул руководитель Татпотребсоюза.

Он заметил, что во многих райпо и кооперативах успешно работают скотобойные пункты, в прошлом году ими забито около 13 тыс. голов крупного рогатого скота. «У тех организаций потребкооперации, где работают скотобойные пункты, наблюдается и высокий показатель закупок кожсырья. В прошлом году мы закупили около 15 тыс. центнеров шерсти. Сельчане ждут от нас серьезной поддержки и в этом виде заготовок», – констатировал докладчик.