Организации, где работают нелегальные мигранты, ждут штрафы до 800 тысяч рублей

Организации, использующие труд нелегальных мигрантов, рискуют получить штрафы в размере от 400 до 800 тысяч рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информ» об изменениях в миграционном законодательстве рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

С 1 января 2025 года вступил в законную силу Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». Согласно документу, иностранцам, нелегально находящимся в стране, и их работодателям дали время для легализации своего пребывания в России. Этот срок истекает 1 мая 2025 года.

«Решить вопрос об урегулировании правового положения после 1 мая 2025 года будет невозможно. С этой даты в отношении иностранных граждан, которые утратили законные основания для пребывания в нашей стране, до их выдворения за пределы РФ будут применятся все предусмотренные законом меры. Нелегалы будут удалены за пределы России. В отношении них будет приниматься решение о нежелательности въезда на длительный срок», – подчеркнул Марат Галеев.