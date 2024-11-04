Орешников: Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей

Страны БРИКС – лидеры в мире по нескольким отраслям, КНР - в сфере электрокаров, а Россия - в атомной энергетике. Об этом сказал замруководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Спикер добавил, что Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в сфере технологий, причем они начинают доминировать на все большем количестве рынков.

Еще замруководителя администрации Президента РФ подчеркнул, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономик как государств-членов БРИКС, так и стран «глобального Юга и Востока».

Напомним, недавно главы стран БРИКС встречались на саммите в Казани. Подробнее об итогах мероприятия «глазами экспертов» - в материале «Татар-информа».