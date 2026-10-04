Орешкин заявил о стабильности бюджета России на ближайшие три года

Проект федерального бюджета России на ближайшие три года сформирован на принципах финансовой устойчивости и стабильности, поэтому оснований опасаться рисковых сценариев нет. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«У нас с силами все хорошо. Бюджет, который сейчас Правительство внесло в Государственную думу, – бюджет финансовой устойчивости, финансовой стабильности. Здесь опасаться каких-то рисковых сценариев абсолютно не стоит», – сказал Орешкин, отвечая на вопрос о способности российской экономики противостоять стремлению Европы к продолжению противостояния с РФ.

Замглавы Администрации Президента отметил, что при подготовке документа использовался консервативный подход. В частности, в расчетах заложены низкие цены на нефть.

«Заложены низкие цены на нефть, очень консервативный подход, поэтому здесь все стабильно», – добавил Орешкин.