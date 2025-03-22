Орешкин заявил, что Путин встретится с Вучичем в Москве

Президент РФ Владимир Путин встретится с лидером Сербии Александром Вучичем. Переговоры глав государств пройдут 9 мая в Москве, сообщил замглавы администрации Президента Максим Орешкин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он напомнил, что 9 мая 2025 года исполнится 80 лет со дня великой Победы. И в октябре 2024-го в Белграде отметили день освобождения города от фашистских захватчиков советскими войсками, отметил Орешкин.

«Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — добавил замглавы администрации Президента.

Напомним, Орешкин в субботу прилетел в Сербию с рабочим визитом. Ранее он возложил венки к местному мемориалу Освободителям Белграда. Потом замглавы администрации Президента прибыл в здание сербского правительства, где прошли переговоры двух делегаций.