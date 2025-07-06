Орешкин указал на устойчивый рост экономики России даже в условиях санкций

Российская экономика показала устойчивый рост, несмотря на санкционное давление, отметил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Выступая 5 июля на деловом форуме стран БРИКС в Бразилии, он рассказал о масштабной трансформации экономической модели страны в условиях внешнего давления.

«В отношении нашей страны было введено более 30 тыс. санкций — рекордное число, почти вдвое превышающее совокупные меры против всех других государств», — заявил он на форуме.

Он также охарактеризовал санкционную политику как «акт финансовой агрессии», отметив попытки отключения России от международных платежных систем, нарушение логистических цепочек и удары по ключевым отраслям экономики.

«Мы верили в нашу страну, в людей, в технологии — и добились настоящих прорывов, сделав экономику более суверенной и устойчивой», — подчеркнул Орешкин.