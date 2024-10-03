Орешкин: При активном росте зарплат автоматизация будет становиться все выгоднее

При помощи роботизации можно решить проблему кадрового дефицита. Более того, при активном росте зарплат в экономике автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее. Об этом заявил заместитель главы администрации Президента РФ Максим Орешкин.

«Роботизация – это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей», - цитирует спикера ТАСС.

Орешкин добавил, что уже сегодня виден значимый эффект от роботизации. Так, на новых предприятиях роботизировали целые ячейки и даже линии. Он отметил, что роботизацию стоит внедрять не только в промышленности, но и логистике, сфере хранения, сортировки. По его словам, такие функции требуют много работы от человека, а труд граждан с каждым годом дорожает.

Также в пользу роботизации играет большой пакет поддержки для производителей роботов и производств, внедряющих таких «помощников». В России им предоставляют разные налоговые льготы и так далее, резюмировал Орешкин.