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Орешкин: При активном росте зарплат автоматизация будет становиться все выгоднее
При помощи роботизации можно решить проблему кадрового дефицита. Более того, при активном росте зарплат в экономике автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее. Об этом заявил заместитель главы администрации Президента РФ Максим Орешкин.
«Роботизация – это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей», - цитирует спикера ТАСС.
Орешкин добавил, что уже сегодня виден значимый эффект от роботизации. Так, на новых предприятиях роботизировали целые ячейки и даже линии. Он отметил, что роботизацию стоит внедрять не только в промышленности, но и логистике, сфере хранения, сортировки. По его словам, такие функции требуют много работы от человека, а труд граждан с каждым годом дорожает.
Также в пользу роботизации играет большой пакет поддержки для производителей роботов и производств, внедряющих таких «помощников». В России им предоставляют разные налоговые льготы и так далее, резюмировал Орешкин.
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