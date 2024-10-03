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Орешкин пошутил насчет беспилотных такси в Иннополисе: «Поговорить не с кем!»
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин высказался насчет беспилотных такси в Иннополисе. Он стал участником пленарного заседания на форуме DID x AI IN.
На Восточном экономическом форуме замглавы Администрации Президента воспользовался услугами такси эконом-класса и «много узнал про губернатора, его жену, сыновей».
«Здесь в такси садишься — поговорить не с кем», – пошутил Орешкин.
Затем он сказал, что в «Яндексе» пообещали поставить голосовой помощник «Алиса» в беспилотные такси, чтобы в авто пассажир не чувствовал себя одиноко.
«Вряд ли «Алиса» про главу республики [Татарстан] расскажет, только хорошее — коллеги подсказывают», – заключил заместитель руководителя Администрации Президента России.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что Орешкин, Фальков и Алиханов прибыли в Иннополис.
Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей Яндекса был запущен в Иннополисе в 2018 году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Впервые беспилотный автомобиль «Яндекса» совершил поездку без водителя-испытателя в салоне в Иннополисе в октябре прошлого года.
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