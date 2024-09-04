Орешкин о поездке в такси: Узнал много про губернатора и про занятия его жены

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки в эконом-такси. Машину он вызвал, когда приехал во Владивосток, где принял участие в сессии ВЭФ, посвященной мастер-планам развития городов Дальнего Востока.

«Я много узнал про губернатора (Приморского края Олега Кожемяка – прим. «Т-и»), про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», - рассказывает Орешкин, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

При этом подробности не уточняются.

Спикер отметил, что его не узнали и с таксистом они пообщались очень хорошо. Он также назвал критику таксистов хорошим стимулом для развития города, главное, чтобы водители находили новые темы для критики.

«Вот я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить», - добавил Орешкин.