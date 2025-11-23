Орешкин: недружественные страны предлагали РФ проекты по сотрудничеству на саммите G20

Представители нескольких недружественных стран обратились к российской делегации на саммите G20 с предложениями о реализации совместных экономических проектов. Об этом рассказал глава российской делегации, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин на пресс-конференции по итогам форума, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе саммита состоялось «много конструктивного общения» с дружественными государствами. Однако внимание привлекло то, что инициативы по взаимодействию прозвучали и от стран, не относящихся к числу дружественных для России.

«Что удивило – я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали – ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты. Это была не одна и не две, а несколько стран, с которыми удалось обсудить эту повестку», – заявил Орешкин.

Он подчеркнул, что называть эти государства не стоит, иначе «их могут заклевать их агрессивные партнеры».