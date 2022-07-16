Орешкин: Инфляция в России в 2023 году может быть значительно ниже, чем в ЕС

Инфляция в России ко второму кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он напомнил, что в отдельных странах Европы инфляция уже превысила 20% и будет расти дальше. «(…) Где-то во II квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», – цитирует политика ТАСС.

Одним из ключевых факторов, положительно влияющих на устойчивость российской экономики, является самообеспечение ключевыми базовыми ресурсами, включая энергетические ресурсы и продовольствие. Страны, не обладающие такими возможностями, сталкиваются сегодня с более высокими инфляционными показателями, считает он.

Экономика России может «выйти на положительные тренды» к концу года, добавил Орешкин.

На днях Европейская комиссия приняла решение ухудшить свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения спецоперации, об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на проект документа. По прогнозам, инфляция в этом году составит 7,6%, в 2023-м — 4%.