Орешкин: ИИ в 2025 году создал больше контента, чем люди
Искусственный интеллект в 2025 году сгенерировал в интернете больше контента, чем люди, и эта тенденция будет усиливаться. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
По его словам, изменения уже заметны в цифровой среде: пользователи все чаще обращаются к инструментам на базе ИИ для поиска информации вместо традиционных поисковых систем.
«Уже в 2025 году контент, сгенерированный искусственным интеллектом, превысил контент, который сгенерирован человеком. Эта тенденция только усиливается», – заявил Орешкин.
Он также отметил снижение роли классических поисковых сервисов.
По оценке Орешкина, формат взаимодействия с информацией меняется: «Все внимание человека и весь вход в мир знаний все больше и больше уходит в точку ИИ и моделей прямого общения с ним», – отметил он.