news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 апреля 2026 13:00

Орешкин: ИИ в 2025 году создал больше контента, чем люди

Читайте нас в
Телеграм

Искусственный интеллект в 2025 году сгенерировал в интернете больше контента, чем люди, и эта тенденция будет усиливаться. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

По его словам, изменения уже заметны в цифровой среде: пользователи все чаще обращаются к инструментам на базе ИИ для поиска информации вместо традиционных поисковых систем.

«Уже в 2025 году контент, сгенерированный искусственным интеллектом, превысил контент, который сгенерирован человеком. Эта тенденция только усиливается», – заявил Орешкин.

Он также отметил снижение роли классических поисковых сервисов.

По оценке Орешкина, формат взаимодействия с информацией меняется: «Все внимание человека и весь вход в мир знаний все больше и больше уходит в точку ИИ и моделей прямого общения с ним», – отметил он.

#максим орешкин #цифровизация #искусственный интеллект
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

Новости партнеров