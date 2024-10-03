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Орешкин, Фальков и Алиханов прибыли в Иннополис
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов прибыли в Иннополис на форум DID x AI IN. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».
От Татарстана гостей сопровождали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. Об Иннополисе гостям рассказал заместитель Премьер-министра республики Роман Шайхутдинов.
«Мы развиваем город Иннополис, в этом году будет 10 лет. Проект реализуется с 2015 года, два года занимало строительство города. Это инновационный центр, который сегодня в рамках городского поселения город Иннополис, охватывает исследовательский и образовательный центр университета Иннополис и особую экономическую зону. Здесь сформирована полноценная городская инфраструктура, которая позволяет жить, работать, учиться, исследовать и вести собственные разработки», – заявил Шайхутдинов.
Он напомнил, что в свое время Раис Татарстана Рустам Минниханов и ранее занимавший пост первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов заявили, что университет Иннополис должен быть одним из центров НТИ в области робототехники и сенсоркии. С тех пор, с 2015 года, эта работа в университете продолжается.
«Мы хотели бы поблагодарить Министерство науки, Валерий Николаевич [Фальков], вас, а также Максута Игоревича Шадаева (главу Минцифры РФ), за то, что мы смогли расширить кампус. Это крайне важно для города в целом. И у нас есть большие планы по расширению этого кампуса», – рассказал Шайхутдинов.
Орешкин, Фальков, Алиханов и Песошин станут участниками пленарного заседания форума, которое посвящено перспективам роботизации в России.
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