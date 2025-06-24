Орещук рассказал, что Николич ушел из ЦСКА из-за невыгодных условий по контракту

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Бывший нападающий ряда российских клубов Роман Орещук раскрыл причины ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

«Я разговаривал с Марко лично, я давно его знаю. Марко немножко зацепило то, что он пошёл на понижение, на 10 процентов, от суммы контракта первого года… Марко попросил убрать пункты, где клуб может с ним разорвать контракт в одностороннем порядке при определённой позиции… Это было ещё до Кубка. Он идёт на понижение, а клуб убирает цифры, которые стоят в одностороннем порядке. И когда переподписали Станковича… Марко сидел ждал этот контракт с этими цифрами, ему так никто его и не прислал», – сказал Орещук в эфире программы «О, футбол».

Напомним, сербский специалист возглавил ЦСКА летом 2024 года. Под его руководством «армейцы» взяли бронзовые медали РПЛ, а также Кубок России. После ухода из ЦСКА Николич возглавил АЕК.

Новым главным тренером «армейцев» назначен Фабио Челестини. Наставник в минувшем сезоне возглавлял «Базель», который привел к чемпионству Швейцарии.