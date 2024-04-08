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Общество 8 апреля 2024 20:36

Оренбургское отделение Красного Креста собирает средства в помощь пострадавшим от паводка

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Оренбургское отделение Российского Красного Креста открыло сбор пожертвований на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

Пожертвование можно перевести на расчетный счет:

Наименование: ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕНННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
Номер счёта: 40703810029250000197
ОГРН: 1025600002636
ИНН/КПП: 5610031626/561001001
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счёт: 30101810200000000824
БИК: 042202824

Также можно воспользоваться QR-кодом (обязательно использовать через приложение Банка)

Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.

Для определения направлений расходования средств будет создана комиссия. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично на сайте Российского Красного Креста.

#Оренбургская область #паводки #Красный крест
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