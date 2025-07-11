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На главную ТИ-Спорт 11 июля 2025 12:49

«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ по решению РФС

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«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ по решению РФС
Фото: fcorenburg.ru

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона РПЛ вместо «Торпедо». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Ранее «Торпедо» исключили из РПЛ за организацию договорного матча с «КАМАЗом» (1:1).

«Автозаводцы» заняли первое место в минувшем сезоне Первой лиги и получили право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Позже совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду в случае ее исключения из РПЛ.

«Оренбург» финишировал на 15-м месте в РПЛ с 19-ю очками.

#фк оренбург #торпедо #спорт #футбол #премьер-лига #первая лига
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