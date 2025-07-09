«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ
По итогам «дела «Торпедо» о подкупе судей с большой долей вероятности «автозаводцев» в РПЛ в сезоне 2025/26 заменит «Оренбург». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.
Как сообщает источник, это уже решенный вопрос.
Напомним, суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. Если КДК РФС решит наказать «Торпедо», команде грозит штраф до 50 млн рублей, снятие очков (до 15), лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.
В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в таблице Первой лиги. «Оренбург» стал 15-м в РПЛ.