«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Фото: социальные сети ФК "Торпедо"

По итогам «дела «Торпедо» о подкупе судей с большой долей вероятности «автозаводцев» в РПЛ в сезоне 2025/26 заменит «Оренбург». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Как сообщает источник, это уже решенный вопрос.

Напомним, суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. Если КДК РФС решит наказать «Торпедо», команде грозит штраф до 50 млн рублей, снятие очков (до 15), лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в таблице Первой лиги. «Оренбург» стал 15-м в РПЛ.