«Оренбург» потопил голами: почему «Рубин» проиграл разгромно впервые с сентября 2023 года

«Рубин» был разбит «Оренбургом» во втором тайме

После эмоциональной победы над «Ахматом» (2:1) казанский клуб отправился в гости к «Оренбургу». Подопечные Давида Деограсии этой весной потихоньку начинают приходить в себя после провальной первой части сезона. В трех турах команда с южных границ России заработала пять очков и в случае победы над «Рубином» выбиралась из зоны стыковых матчей.

У казанцев свой интерес вчера тоже был. Коллектив Рашида Рахимова перед 22 туром имел большие перспективы всерьез зацепиться за топ-5 в турнирной таблице. Положение весьма недурное, учитывая, что для «Рубина» этот сезон первый после возвращения из Первой лиги.

В общем, мотивации у обоих клубов прошедшим вечером было предостаточно. Бодрое начало встречи только подтвердило желание «Оренбурга» и «Рубина» бороться за победу. В первые десять минут команды успели обменяться забитыми мячами. У казанцев отличился Мирлинд Даку, а у хозяев – Брайан Мансилья. Правда, оба гола забивались из офсайдов, которые оперативно зафиксировал судейский корпус во главе с Владиславом Безбородовым.

После драйвовой десятиминутки голевой запал «Рубина» и «Оренбурга» немного потух. Казанцы работали больше «вторым номером», отдавая инициативу команде Деограсии, и если создавали опасность, то исключительно на контратаках.

Первый тайм матча особенно событийным не вышел, чего, конечно, не скажешь о втором. Гол Дмитрия Воробьева после затяжной атаки на 58-й минуте поднял на ноги трибуны. Нападающий здорово и точно пробил головой по воротам голкипера «Рубина» Егора Шамова.

Трудовой гол привел хозяев в неимоверный оборонительный тонус. «Оренбург» сел в защите настолько низко, насколько это было только возможно. Команда Деограсии отдала контроль поля футболистам «Рубина». Казанцы пытались действовать в позиционке остро, но при подходе к воротам нападающим и полузащитникам частенько не хватало креатива. Подопечные Рахимова действовали предсказуемо, а «Оренбург» без особого труда читал действия «рубиновых».

Под занавес матча хозяева потопили казанский крейсер еще двумя забитыми мячами. Сначала Данила Хотулев во время углового удара «Оренбурга» расторопнее всех сыграл в штрафной, а мгновения спустя в быстром отрыве Химми Марин реализовал выход один на один, окончательно торпедировав «Рубин». Печальный финал для коллектива Рахимова.

«Такие матчи бывают, на них учишься»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» не был импульсивен и эмоционален. Рахимов спокойно принял поражение от «Оренбурга» и постарался доходчиво описать ход неудачной для его подопечных встречи.

«В первом тайме опасностей возле наших ворот я не припомню, а мы имели три-четыре хорошие контратаки, но не довели их до логического завершения, ошибались в последней фазе. В целом по игре 0:3 команда не заслужила. Но то, что мы получили этот результат, это наша вина, наши ошибки. Пропустили простой мяч после подачи, когда много игроков в штрафной. Затем стали действовать с желанием, чтобы отыграться, и это желание сыграло с нами злую шутку, потому что стали терять организацию игры, стали все бежать вперед. Игровой дисциплины в моментах не было, было много пространства. Второй пропустили со стандарта, третий - на контратаке. Нужно было играть дисциплинированно, даже после пропущенного мяча не нужно было раскрываться, мы все равно нашли бы моменты. Такие матчи бывают, на них ты и учишься», – заявил наставник «Рубина».

Кроме того, на пресс-конференции Рахимов подробно рассказал, почему казанская команда в первом тайме не выглядела активной в атаке.

«Схема 3-4-3. При обороне становится 5-4-1. «Оренбург» все время заполнял фланг тремя игроками и делал много переводов мяча. Из-за этого наши фланговые игроки должны были опускаться, и атакующая четверка должна была опускаться туда, чтобы перекрывать возможное численное преимущество соперника», – отметил Рахимов.

В ближайших матчах «Рубин» не сможет рассчитывать на Даку и Дюпина?

Нерадостные новости приходят из лазарета «Рубина». Сразу несколько ключевых игроков с большой долей вероятности не помогут команде в гостевом матче с «Крыльями Советов» в воскресенье.

Травма Юрия Дюпина еще до начала игры с «Оренбургом» вынудила Рашида Рахимова сделать ставку на резервного голкипера. Упрекнуть Шамова в трех пропущенных мячах вряд ли можно. Однако отметим, что последний раз оборона «Рубина» пропускала три гола в матче против «Зенита» 17 сентября 2023 года (0:3).

Сроки восстановления Дюпина пока неизвестны. Нет четких подробностей и о травме Мирлинда Даку. На 67-й минуте вчерашней встречи албанский нападающий упал на газон и попросил помощи медиков, держась за колено. Точный характер повреждения Даку на пресс-конференции Рахимов огласить не смог.

«Что с Даку? Это меня и беспокоит больше всего. Пока не знаю. Пока выглядит не очень хорошо, но посмотрим», - сказал он.

Матч «Рубина» с «Крыльями Советов» состоится 14 апреля в 19:00 по московскому времени.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru