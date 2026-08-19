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На главную ТИ-Спорт 19 августа 2026 17:35

«Оренбург» объявил об уходе Кирилла Волженкина с поста президента клуба

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«Оренбург» объявил об уходе Кирилла Волженкина с поста президента клуба
Фото: ФК "Оренбург"

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента по обоюдному согласию сторон. Он занимал этот пост с декабря 2024 года.

«Кирилл Сергеевич вступил на должность президента в декабре 2024 года. За это время клубу удалось сделать стремительный шаг вперёд в развитии. «Оренбург» стал узнаваемым брендом далеко за пределами родного города, удалось установить рекорд посещаемости стадиона «Газовик» (8249 зрителей на матче против «Зенита»). Команда смогла сохранить прописку в элите отечественного футбола, открыв общественности много новых и интересных имён», — говорится в сообщении клуба.

В «Оренбурге» поблагодарили Волженкина за работу и пожелали успехов. После четырёх туров РПЛ команда занимает седьмое место с пятью очками.

#фк оренбург
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