«Оренбург» объявил об уходе Кирилла Волженкина с поста президента клуба

Фото: ФК "Оренбург"

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента по обоюдному согласию сторон. Он занимал этот пост с декабря 2024 года.

«Кирилл Сергеевич вступил на должность президента в декабре 2024 года. За это время клубу удалось сделать стремительный шаг вперёд в развитии. «Оренбург» стал узнаваемым брендом далеко за пределами родного города, удалось установить рекорд посещаемости стадиона «Газовик» (8249 зрителей на матче против «Зенита»). Команда смогла сохранить прописку в элите отечественного футбола, открыв общественности много новых и интересных имён», — говорится в сообщении клуба.

В «Оренбурге» поблагодарили Волженкина за работу и пожелали успехов. После четырёх туров РПЛ команда занимает седьмое место с пятью очками.