24 марта 2026 13:58

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по двум неназначенным пенальти в матче со «Спартаком»

Фото: ФК "Оренбург"

«Оренбург», который возглавляет бывший наставник набережночелнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов, просит рассмотреть два эпизода с неназначенными пенальти в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе РФС.

Представители оренбургского клуба обратились в ЭСК РФС (Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза) с просьбой пересмотреть два эпизода на 7 и 67 минутах матча, в которых арбитр встречи Рафаэль Шафеев не назначил 11-метровые.

Матч «Оренбург» – «Спартак» завершился победой «красно-белых» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Газовки» в Оренбурге.

В топе
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

24 марта 2026
«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

23 марта 2026
Новости партнеров