Орел из нацпарка «Нижняя Кама» долетел до Ирана
Орнитологи нацпарка «Нижняя Кама» следят за перемещением птиц, которых они окольцевали. Специалист Ринур Бекмансуров сообщил, что подорлик Проша, которому сейчас идет третий год жизни, прилетел зимовать в Иран, на юг Каспия, пишут «Челнинские известия».
На спине Проши – передатчик, а на левой лапе – желтое пластиковое кольцо. Поэтому его перемещение легко отслеживается. Маршрут перелетной птицы пролегал из Татарстана на юг над Астраханью.
Напомним, что подорлики зимуют на Ближнем Востоке, в Южной Европе, Центральной и Южной Африке. В созданном в 1991 году национальном парке «Нижняя Кама» более 200 видов птиц, в том числе свыше 130 гнездящихся. Редкими являются 22 вида пернатых, они занесены в Красную книгу Татарстана.