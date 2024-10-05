Ордынские могильники и ханские дворцы: экспедиция казанских историков на Нижнюю Волгу

Саратов: круглый стол в ДУМ СО и проблемы с изучением татарского языка

Группа ученых Института истории Академии наук РТ – кандидат исторических наук Ильнур Миргалеев, доктор исторических наук Искандер Измайлов, младший научный сотрудник Люция Гиниятуллина, а также частный предприниматель Ленар Нураниев и корреспондент «Интертата» совершили поездку по городам Нижней Волги, побывав на раскопках погребальных комплексов и городов золотоордынского периода и пообщавшись с местными исследователями истории края. Экспедиция, которая продлилась около недели, была предпринята с целью установления связей.

На рассвете понедельника мы, пятеро участников экспедиции, выехали из Казани. За девять часов пути тронутые осенними красками леса постепенно сменились степью. По тесным улицам Саратова мы подъехали прямо к Соборной мечети города. В кафе у мечети нас угостили пловом и горячим чаем, а затем гостей встретил председатель Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас хазрат Бибарсов.

В мечети хазрат рассказал историю здания, в первую очередь обратив наше внимание на окна.

«Мечеть открыли в 1836 году. Когда я приехал работать в Саратов, здесь был вытрезвитель. В 1988 году здание нам вернули, и оно было в очень плохом состоянии. Реставрировать не было смысла, мы решили построить мечеть заново. Строить новое здание нам разрешили, но с условием, что архитектура будет сохранена. Эти окна – от старой мечети», – пояснил он.

Хазрат показал нам газету с пожелтевшими страницами – «Мусульманский вестник». Это первая мусульманская газета советского периода, сообщил он. «В ноябре 1990 года мы начали выпускать газету религиозного содержания. В то время никакой информации на религиозную тематику не было. Мы отправляли газеты в Казань. В 1991 году она была зарегистрирована, в то время ее тираж достигал 10 тысяч. В 1992 году на местном телевидении выходила передача под названием «Аллаху акбар». Сейчас это кажется чем-то невероятным», – рассказал хазрат.

Устроившись в гостинице с видом на Волгу, мы вернулись в мечеть. К приезду гостей из Казани здесь приурочили круглый стол, посвященный 30-летию Духовного управления мусульман Поволжья. Мукаддас хазрат напомнил историю создания организации и обстоятельствах, предшествовавших этому событию.

В Саратовской области Мукаддас хазрат с 1987 года. По его словам, к этому моменту в регионе оставалось всего три действующих мечети. Вместе с единомышленниками хазрат начал вести просветительскую работу – издавать религиозную литературу, газету, буклеты и брошюры, которые раздавали среди татарского населения. Выезжали в деревни, проводили лекции. Также были организованы курсы по изучению татарского языка и арабской графики.

При мечети работает медресе. Его руководитель Али хазрат Хабибуллин рассказал нам о проблемах с изучением татарского языка в Саратовской области.

«Медресе работает с 2007 года. У нас обучаются около 150 человек. Занятия в вечернее время ежедневно, кроме выходных. Также есть заочное обучение. Дневных занятий нет, потому что нет здания, планируем рядом с мечетью построить новый корпус. Площади нам очень нужны, потому что желающих учиться много, у нас единственное лицензированное медресе в Саратовской области. Многие приехали бы из других регионов, также есть слушатели курсов из татарских деревень нашего региона. Для детей организуем летние лагеря. А в целом ситуация с татарским языком в регионе неутешительная – в деревнях татарские школы закрываются, на всю область у нас всего одна большая татарская школа. Язык стараемся сохранить, но, видимо, после нас некому будет говорить на татарском», – сетует собеседник «Интертата».

Выступления на круглом столе были посвящены проблемам сохранения духовного и исторического наследия. Когда прозвучал призыв на намаз, заседание завершилось. Казанцы передали привезенные ими гостинцы: чак-чак, мед, вяленого гуся, книги.

Волгоград: «На территории области расположены самые интересные памятники Золотой Орды. Но их сохранению уделяется совсем мало внимания»

Ранним утром следующего дня мы отправились в Волгоградскую область. Из Саратова выехали уже на двух машинах – к нам присоединился Мукаддас хазрат. По дороге сделали остановку, выпили крепкого горячего чаю с татарским казылыком.

На протяжении всего пути нас сопровождала Волга – красивая, величественная, воспетая в песнях река! Какую историю она хранит, сколько народов объединяет. Издалека заметив силуэт «Родины-матери», невольно вздрагиваешь. В душе осталось сожаление о том, что не удалось вблизи увидеть этот выдающийся памятник, но, надеюсь, удастся сделать это в следующий раз. Мы направлялись в город Краснослободск Волгоградской области. Здесь тоже был запланирован круглый стол с историками, изучающими золотоордынский период нашей истории.

Один из самых важных исторических памятников в Волгоградской области – это Царевское городище. Оно расположено близ села Царев Ленинского района и представляет собой развалины города Сарай-Берке, столицы Золотой Орды в XIV-XV веках. Как пояснил нам Искандер Измайлов, все три города, по которым проходит экспедиция, расположены на месте бывших золотоордынских городов: близ Саратова находятся развалины города Укек, всего в часе езды от Волгограда – столица Золотой Орды Сарай-Берке (Сарай аль-Джадид), а Астрахань возникла там, где был крупный золотоордынский город Хаджи-Тархан, после распада Золотой Орды – столица Астраханского ханства.

В Волгограде ученые из Татарстана приняли участие в еще одном круглом столе «Перспективные вопросы золотоордынского наследия в Волгоградской области», где встретились с коллегами из этого региона. Круглый стол организовал Фонд культурно-исторического центра «Сарай Берке». Руководит им Ильнур Акманов – сын татарского активиста, покойного председателя культурной автономии татар Волгоградской области Хусаина Акманова.

«Мой отец был инициатором раскопок на территории Сарай-Берке. В 2004 году он трагически погиб. Мне хотелось продолжить дело отца, я начал интересоваться историей. В 2019 году мы организовали фонд. Президент фонда – Рашид Хантимиров. Наш фонд занимается организацией археологических и исторических исследований в Сарае-Берке. Наш проект направлен не только на изучение истории, но и на укрепление единства народов, проживающих в России», – рассказал Ильнур Акманов.

Историк Федор Ермолов в своем выступлении отметил, что в области уделяется мало внимания исследованию золотоордынского наследия.

«К сожалению, в последнее время работ по археологическим раскопкам проводится меньше. Исторические памятники еще изучать и изучать. С архивами тоже работаем. Мы постепенно теряем исторические места, городища, потому что часть из них уже осталась под городом, некоторые земли используются сельским хозяйством, одно из городищ смывается водой. Поэтому мы надеемся также и на помощь. Прежде всего, это публикация статей. Получение копий материалов в архивах, их обработка тоже требуют значительных финансов. Мы работаем на энтузиазме, а если бы была помощь, то внимания к историческим памятникам стало бы больше», – поделился он.

Искандер Измайлов отметил, что такая ситуация наблюдается не только в Волгоградской области.

«Из Волгограда вышли очень сильные специалисты. Археология Волгоградской области хорошо развита. Но в последние годы здесь наметился кризис, связанный с тем, что большинство сильных археологов ушли в мир иной. Такая ситуация наблюдается во многих регионах. Археология требует много сил, внимания, расходов. В настоящее время раскопки ведутся не так активно. На территории Волгоградской области расположены основные и самые интересные памятники Золотой Орды. Их сохранению в области уделяется совсем мало внимания. Этот вопрос очень волнует и нас, и наших коллег из Волгоградской области. Необходимо привлечь внимание общественности к историческим памятникам. Мы готовы оказать поддержку», – сказал он.

После круглого стола гости из Казани по татарской традиции передали свои гостинцы.

Астрахань: село ногайских татар, Саксин и астраханский Кремль

Утром следующего дня мы отправились дальше вниз по Волге – в Астрахань. Это была самая долгая остановка в нашем путешествии, здесь мы провели две ночи. По дороге были впечатлены количеством коров и лошадей – часто они возникали буквально ниоткуда, преграждая путь нашему автомобилю. Оказалось, что домашние животные гуляют здесь в полной свободе, отходя далеко от своих деревень. Ближе к Астрахани по обочине трассы то и дело начали встречаться точки продаж местных арбузов, дынь, меда.

У дверей Астраханского государственного университета нас встретил кандидат исторических наук Дмитрий Васильев. В университете также прошел круглый стол с последующей передачей привезенных гостинцев.

Вечером же нас пригласили в село Кулаковка Приволжского района, где мы побывали в доме смотрителя сельской мечети Хамзы хазрата. Большая семья хазрата живет в двух домах – мужской и женской частях, объединенных общим двором. О жителях села Хамза хазрат сказал, что они ногайские татары. «Я – татарин», – заявил он. Гостей из Казани здесь приняли с большим уважением. По старинной традиции, хозяин дома не сел за стол, сам приносил угощения, и только во время чая присоединился к гостям.

На следующий день мы отправились в село Самосделка Камызякского района, где ведутся археологические раскопки. Нашим проводником в этой поездке стал Дмитрий Васильев. Чтобы попасть в село, пришлось два раза переправляться на пароме через реку. Старый паром скрипит и стонет под напором волн. Переправиться на пароме можно за 100 рублей. Выехав на сушу, заметили, что здесь тоже в большом количестве пасутся лошади и коровы. Я спросила у Дмитрия Викторовича, почему животные гуляют без присмотра. «Это остров, они отсюда никуда не денутся», – ответил он.

Далее мы ехали по едва заметной грунтовой дороге. Приехали на базу археологов – несколько палаток прямо у берега. Пока на костре варилась картошка и закипал чай, сходили на место ведения раскопок. Ветер здесь невероятно сильный! Чуть не сдул нас обратно в Казань.

На месте, где сейчас стоит Самосделка, в X-XIV веках был город под названием Саксин, поэтому эти места интересны для историков. Нас подвели к вырытому археологами углублению. Рядом с этой ямой кучи свежей земли. Дмитрий Викторович рассказал, что перед нами остатки шестикомнатного дома, который стоял здесь в XII веке. Дом был разрушен во время монгольского нашествия, а позже на его месте соорудили гончарную мастерскую, полагают ученые. Нашествие монголов произошло зимой, а весной город затопило. Спустя шесть столетий вода отступила, эти земли снова были заселены, в XVIII веке здесь построили рыбный завод. Но в XIX веке этот участок земли снова ушел под воду. У одной из стен дома был обнаружен человеческий скелет. Он тоже остался со времен монгольского нашествия.

Комната с дырой в полу, предположительно, служила туалетом, черные пятна на месте пересечения стен указывают на то, что там стояли печи. Археологам еще предстоит тщательно разобрать снятую на этом месте почву – в ней тоже содержится много осколков и мелких находок.

По словам Ильнура Миргалеева, наиболее подробная и ценная информация о городе Саксин содержится в записях, оставленных арабским путешественником Аль-Гарнати.

«Его записи подтверждаются археологическими находками. Город Саксин начали изучать только после 1990-х годов. В конце XIV века он еще был заселен. По словам Гарнати, здесь жили огузы, булгары, сувары. Это был крупный город, который подчинялся Волжской Булгарии. В Средние века в нем проживали 50-60 тысяч человек. Саксин сыграл большую роль в этнической истории татар», – рассказал он.

Проделав такой же путь обратно, то есть снова дважды переправившись через реку на пароме, мы вернулись в Астрахань. В городе посетили местный музей. Только вечером добрались до астраханского Кремля. В отличие от казанского, здесь практически нет освещения – внутри совсем темно, над головой можно разглядеть звезды. Камни и кирпичи, из которых построен кремль, привезены с развалин городов Золотой Орды. Как рассказал Ильнур Миргалеев, разоренные золотоордынские города разбирали на кирпичи на протяжении столетий.

Над могилами предков: Ак Сарай, мавзолеи у села Лапас, Сарай Аль-Махруса

Это была наша последняя ночь в Астрахани. Наша дорога домой тоже пролегала по историческим местам. Для обычного человека они выглядели просто как холмистая степь, а взгляду историков здесь открываются земли могущественных государств и великих сражений.

Мы приехали в районный центр Красный Яр – здесь находится Красноярское городище, рядом с которым расположен могильник «Маячный бугор». Сейчас это место выглядит как возвышенность, рядом с которой люди устроили свалку. По словам Дмитрия Васильева, это один из наиболее крупных и изученных некрополей периода Золотой Орды. Площадь могильника очень большая, ученые до сих пор не определили его точных размеров. По одной из гипотез, в этом городе мог находиться дворец Бату-хана.

«Из-за карьера и свалки могильник постепенно разрушался. Сейчас эта территория взята под государственную охрану. Свалка тоже была перенесена. Несмотря на это, разрушение продолжается, свою роль в этом играют и “черные копатели”. Один из способов сохранить этот исторический памятник – возобновить раскопки. Археологические исследования начались здесь в 1989 году, было открыто около 800 могил. Здесь похоронена высшая знать, элита. 90 процентов захоронений – мусульманские», – рассказал ученый.

По его словам, археологи находят не один, а несколько слоев захоронений. До сих пор под ногами лежат человеческие кости. Историки полагают, что по одной из сторон своего периметра некрополь растянулся на пять километров. «Не думал, что такой огромный», – удивился Ильнур Миргалеев. «Это место можно изучать всю жизнь», – в один голос отметили историки.

Далее мы проехали к мавзолею близ поселка Комсомольский. Предположительно, здесь стоял золотоордынский город Ак Сарай. В настоящее время раскопки здесь не ведутся. «К сожалению, этот город мало изучен, он был не очень большой. Но все же здесь жила элита, была временная резиденция ханов. Мавзолеи здесь тоже были большие. Это городище еще хранит множество тайн. Территория играла большую роль в политической истории татар», – прокомментировал Ильнур Миргалеев.

Мы также остановились на месте мавзолейного комплекса у села Лапас Харабалинского района, где, по словам историков, «похоронены самые крутые ханы». Мы застали группу студентов, которые занимались раскопкой могильника.

«Здесь большой комплекс. Мавзолеи, к сожалению, не сохранились. По нашим предположениям, самый верхний слой – это место захоронения рода Джучи. Есть версии, что из самых знаменитых правителей здесь похоронены Узбек-хан, Джанибек-хан. Эту территорию ученые начали изучать недавно. Думаем, в будущем удастся открыть много новых сведений», – рассказал Миргалеев.

Следующая остановка – деревня село Селитренное. Здесь находится Селитренное городище – развалины золотоордынского города XIV-XV веков. Ученые считают, что это была столица Золотой Орды Сарай Аль-Махруса – «Дворец Богохранимый» в переводе с арабского. Хорошо заметно возвышение, где стоял дворец хана. «Это был очень большой город, его население достигало 100 тысяч человек. Это городище очень хорошо изучено. Есть версия, что именно здесь ислам был объявлен государственной религией Золотой Орды. С точки зрения истории ислама эти территории тоже очень важное место», – пояснил Ильнур Миргалеев.

По словам Искандера Измайлова, в золотоордынских городах ханский дворец всегда располагался на юге. Запрещалось строить дома и жилища южнее ханского дворца. Здесь, как и на развалинах Сарай-Берке, раскопки тоже уже не ведутся. Столица Золотой Орды была впечатляющих размеров – по оценкам ученых, площадь городища составляет более 400 гектаров.

Результатом экспедиции ученых из Татарстана, их встреч с коллегами в Саратовский, Волгоградской, Астраханской областях могут стать новые научные статьи. В беседах местные историки, исследователи Золотой Орды часто отмечали, что у них есть труды, которых надо опубликовать. Есть уверенность, что поездка будет способствовать укреплению связей и более тесному сотрудничеству между учеными этих регионов.

Гелюза Ибрагимова, «Интертат», перевод с татарского