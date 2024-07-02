Ордынская долина царей: сенсационная находка археологов на берегах Волги

Директор Института археологии им. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков рассказал об уникальном открытии на Нижней Волге – гробницах ханов Золотой Орды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ученые открыли объект, сопоставимый с Долиной царей в Луксоре

Изучение археологических памятников Нижнего Поволжья было начато казанскими археологами еще в 1960-е годы. Академия наук Республики Татарстан начала проводить исследования по археологии в зоне дельты Волги в 2005 году.



Почти 20 лет татарстанские археологи совместно с астраханскими коллегами проводили кропотливую работу в поселениях и некрополях от эпохи Хазарского каганата до Золотой Орды. В число приоритетов исследований входил и уникальный археологический комплекс, известный по средневековым письменным источникам как город, где были похоронены ханы Золотой Орды. Речь о средневековом некрополе около села Лапас в Астраханской области. По сути, ученые нашей страны еще в прошлом открыли объект, сопоставимый с Долиной царей в Луксоре или гробницей Цинь Шихуанди в Китае.

Раскопки – дело, которое требует не только серьезных затрат (именно Татарстан реализует программу по изучению многих значимых памятников археологии степной Евразии эпохи Средневековья), но и включение в исследовательские работы естественно-научных современных технологий. Для определения территории раскопок в Лапасе Астраханской области, где располагались золотоордынские мавзолеи, потребовалась работа не только археологов и историков, но и геологов, геофизиков, архитекторов и геодезистов. Проводилась аэрокосмическая съемка с участием НПО «Прогресс» (г. Самара).



Надо отметить, что Институт археологии им. Халикова является одним из ведущих научных учреждений Российской Федерации, который специализируется на изучении средневековой архитектуры и городской культуры. Ученые института – признанные специалисты археологических памятников Золотой Орды.

«Купола мавзолеев были видны за 40 километров»

Айрат Габитович, на дворе лето. Для работников института это горячая пора. Знаем, что сегодня Институт археологии им. Халикова работает не только в Татарстане, но и за пределами республики.

Да, действительно, в Татарстане мы продолжаем работать на десятках памятниках археологии в разных районах республики. Особо выделяем ведение работ на крупнейших средневековых городищах Восточной Европы – Болгаре и Биляре. Также сегодня мы ведем раскопки в четырех российских регионах – это золотоордынский город Укек в Саратовской области, одна из столиц Улуса Джучи – Наровчат (Пензенская область), столица татарского ханства Касимов в Рязанской области и золотоордынский некрополь у села Лапас Астраханской области. На последнем хотел бы остановиться отдельно.



Наш объект исследования расположен в 100 км в севере от Астрахани, на левобережье Волги, недалеко от русла Ахтубы. Памятник представляет собой некрополь. Комплекс состоит из остатков разрушенных строений с примыкающим к ним средневековым неукрепленным поселением, известным как городище Ак Сарай. Самих мавзолеев, по нашим предположениям, больше двадцати. В ходе исследований каждый год при осмотре территории удается выделить новые сооружения.

Мавзолеи комплекса известны по средневековым картографическим источникам. Они известны еще с XIV века. Так, на венецианской карте 1367 года братьев Пицигани латинской надписью указаны «Гробницы императоров, умерших в районе Сарайской реки». На карте Фра-Мауро 1459 года в этом районе указаны «Императорские захоронения». Царский некрополь посещало множество путешественников, в их числе посетивший эти места Эвли Челеби в XVII веке. В своих записях он зафиксировал наличие руин, имевших следы разрушения, и то, что купола мавзолеев были видны почти за 40 километров.



По мнению известного специалиста по истории и археологии Золотой Орды В. Л. Егорова, в четырех крупнейших мавзолеях Лапаса могут быть погребены четыре хана: Берке, Узбек, Джанибек, Бердибек. Строительство такого грандиозного комплекса осуществлено в правление хана Узбека. Мавзолеи строились над могилами известных на тот момент личностей, уже похороненных здесь или перевезенных сюда позднее.

«Поселение «Ак Сарай», пришедшее в запустение уже в XVI веке»

– Мавзолеи Лапаса иногда фигурируют под названием крепость Давлет-хана. Что это за топоним?



– Территория мавзолеев закреплена в документах постановки на государственную охрану как замок Давлет-хана. Каких-либо достоверных письменных источников, связывающих мавзолеи Лапаса с личностью Давлет-хана, не найдено. Само название, вероятно, появляется в документах в 1960-х годах.



Интересно и то, что персонаж с таким именем не фигурирует в исторических источниках времени возведения мавзолеев. В период хана Узбека мы не знаем ни одного человека с именем Давлет-хан. И археологи не нашли никаких следов крепости. На территории памятника локализованы только мавзолеи и небольшое поселение «Ак Сарай», пришедшие в запустение уже к началу XV века. Скорее всего, в нем жили строители и смотрители комплекса. После XVI столетия поселений у мавзолеев не известно. Упомянутый Эвлия Челеби пишет, что во время его визита к мавзолеям в XVII веке он застал людей, приходящих следить за постройками. Но поселения он не упоминает.



Фото: из открытых источников vk.com

– Насколько известно, современное село Лапас основано около 150 лет назад. Перепись фиксирует, что тут живут татарские семьи. Меня удивил момент, что в Лапасе существовала группа поволжских татар из состава Букейской Орды. Одним словом, мы же смело можем говорить о том, что мавзолеи Лапаса имеют отношение наряду с другими народами Поволжья и к современным татарам…



– Конечно. Татары – это коренной народ Астраханской области, о чем свидетельствует множество исторических источников, начиная с эпохи Средневековья. На всем поволжском пространстве у общей татарской культуры, имеющей кочевые истоки, характерна мусульманская культура, городской уклад, в хозяйственной жизни развитое ремесло, скотоводство и земледелие.

«Узбек их перестроил в императорские мавзолеи и оформил в мусульманской традиции»

– Когда начинаются первые исследования Лапаса?

– Они ведутся с XX века. Впервые их научная оценка была предпринята в работах Вадима Егорова, являвшегося участником Поволжской археологической экспедиции, возглавляемой Германом Федоровым-Давыдовым. Егоров как раз и предположил, что в Лапасе были похоронены четыре золотоордынских хана. Он основывался на том, что среди располагающихся там мавзолеев четыре выделяются своими большими размерами.



– Какие технологии привлекают ученые для разгадок тайн Лапаса?



– Хочу отдельно отметить, что для исследования подобных масштабных объектов требуется серьезные затраты. Работа в Лапасе и других местах, где работают татарстанские археологи, происходит за счет средств государственной программы, реализуемой Академией наук Республики Татарстан.

Первая топографическая съемка Лапаса была предпринята в 1990-е годы. При последних раскопках мы использовали планы, сделанные специалистами Академии наук РТ в 2018 году. Тогда же были проведены работы по геофизике и геодезии.



В результате работ геодезистов была определена территория комплекса мавзолеев. На сегодняшний день мы выяснили, что общая территория комплекса вместе с городищем Ак Сарай занимает около 300 гектаров, что сопоставимо с Булгарским городищем, имеющим размеры около 400 гектаров.



Исследуемый нами сейчас один из мавзолеев с примыкающей к нему территорией занимает около 1 гектара. Сейчас изучен небольшой участок мавзолея на площади около 300 кв. м. Величина этих строений еще раз доказывает, что это огромный погребальный комплекс правителей Золотой Орды, сопоставимый с другими уникальными памятниками, известными в мире.



– Мавзолеи в Лапасе были построены в рамках мусульманской культуры?



– Да. Там имелись более древние захоронения. Решением Узбека на местах погребения великих предков были возведены мавзолеи в мусульманской традиции: здания были ориентированы на киблу. С одной стороны, Узбек закреплял новую религию. С другой – подтверждал легитимность своей власти, полученной от предков.

«Ордынская долина Царей является историко-культурным и археологическим наследием Российского государства»

– С какими сложностями исследователи столкнулись при раскопках?

– Мавзолеи очень сильно повреждены. Большая часть разрушений пришлась на XIX век, когда некрополи разбирались на кирпичи. Раскопки 2021 года показали полное разрушение архитектурных сооружений. Практически все здания были разобраны, остались только котлованы выборки кирпича.



Насыпь состоит из битого кирпича. По сути, элементы подобного строительного боя рассеяны по всему некрополю и хорошо известны всем, кто посещал эти объекты, и видны на поверхности при их осмотре и сейчас.

Сейчас мы ведем переговоры со специалистами из архитектурно-строительных университетов в Астрахани и Казани. Казанский государственный архитектурно-строительный университет изучает и специализируется на истории архитектуры. Зная архитектурные особенности, с помощью архитекторов мы имеем возможность воссоздать облик мавзолеев.



– Мы успели обсудить монументальное величие мавзолеев в Лапасе и их важность. Можно ли отнести объект к какому-либо народу?



– Комплекс мавзолеев можно считать бесценным достоянием многих народов Российской Федерации. В то же время он особое значение имеет для истории и культуры татарского народа. Мы видим определенное влияние золотоордынской архитектурной традиции на монументальное зодчество народов Центральной Азии и других регионов Евразийского континента.

«Археологам и ученым других направлений пришлось работать 20 лет, чтобы выйти только на организацию предварительных раскопок»

– Как археологи собираются сохранить Лапас? Находки не оставят под открытым небом?



– При дальнейшем исследовании мы предлагаем музеефикацию некрополя. Находки немыслимы в отрыве от долины ханов Орды. Сейчас все коллекции, найденные на территории Лапаса, вносятся в единый фонд Российской Федерации. После прохождения историко-культурной экспертизы археологические предметы с данного памятника будут включены в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

Мавзолеи сопоставимы с выдающимися объектами мировой культуры. Для того чтобы это сделать, потребуются еще годы работы и привлечение различных специалистов. На данный момент мы работаем со специалистами из Самары, Астрахани, Марий Эл и Казани. На самих раскопках в Лапасе у нас сложились хорошие взаимоотношения с местными жителями из села Лапас.

Многогранность исследований позволяет понять все величие и сложность этого объекта, а также преподнести его для российской и мировой культуры. Золотоордынские мавзолеи по своему значению не уступают объектам мирового наследия. Однако нам предстоит еще долго работать. Только вдумайтесь: археологам и ученым других направлений пришлось работать долгие годы, чтобы выйти только на организацию предварительных раскопок. С уверенностью могу сказать, что мы еще не до конца осознаем масштаб Лапаса.



Поэтому в дальнейшем мы планируем расширить сотрудничество с исследователями других научных центров.



– Не могу не спросить: что нужно для раскопок? Неужели можно приехать в поле и начать копать?



– Археологические исследования на территории России могут проводить не только государственные организации, но и частные. Любые раскопки можно проводить только при наличии открытого листа. Это специальное разрешение, выдающееся Министерством культуры Российской Федерации. Учреждения, имеющие специалистов, обладающих правом получить открытый лист, могут проводить археологические изыскания.

Люди, предпринимающие попытки копать самостоятельно, являются разрушителями культурного слоя объектов археологического наследия. Они просто уничтожают памятники археологии и незаконно извлекают государственную собственность, коей является археологическое наследие.

«Узбек перенес столичный центр в Наровчат по идеологическим соображениям»

– Айрат Габитович, где еще, кроме Лапаса, ведет раскопки ваш институт?



– В этом году мы провели исследование в Наровчате (Пензенская область) – это уникальнейший объект археологии времен Золотой Орды. Сам хан Узбек сделал его одним из центров своего государства. Согласно историческим свидетельствам, именно в Наровчате Узбек провозглашает ислам государственной религией Улуса Джучи.



– Разве ислам был принят не в Сарае?



– Нет. Узбек перенес столичный центр в Наровчат при проведении религиозной реформы. В Сарае и других городах было достаточно противников изменений с принятием ислама как государственной религии. Сама идея государственной конфессии противоречила «Яссе» Чингисхана, даровавшей всем учениям равные права.



Для того чтобы избежать столкновений со сторонниками старых традиций, Узбек выбрал Наровчат местом своего пребывания. При нем строится большая мечеть, да и сам город разрастается. Сейчас мы пытаемся локализовать расположение мечети. Точного местоположения найти не удалось.



Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Какую роль сыграл Наровчат в формировании татарского народа?



– Он сыграл определяющую роль в становлении татар Волго-Окского региона. После упадка Наровчата административный центр переходит в Темников (Мордовия). Сейчас важна научная комплексная работа по изучению прошлого этих памятников.



– Население Наровчата и Темникова было пришлым?



– Нет. Города не были построены в пустом поле и заселены пришлыми. На протяжении всего Средневековья здесь жили предки современного татарского народа.



– На каких еще объектах работает Татарстан?



– Вот уже долгое время мы исследуем Укек (Саратовская область). Там у нас сложились хорошие взаимопонимании с местным татарским населением и исследователями Саратова. На данный момент по археологии Укека – одного из крупнейших городских центров средневекового татарского государства – подготовлены две книги и готовятся другие публикации. Также мы активно копаем и в Касимове, на значимом памятнике постордынских татарских государств.



– Зачем Татарстану копать за пределами республики?



– Все просто. Все вышеперечисленные объекты неразрывно связаны с историко-культурным наследием татарского народа. Но я также подчеркну, что все они являются частью истории всех народов Российской Федерации. Крайне важно, чтобы все найденные археологами материалы вовлекались в музейное пространство регионов, где располагаются объекты культурного наследия и становятся доступными всем людям. Например, сейчас в Пензенской области с привлечением специалистов нашего института идет подготовка нового музейного пространства, связанного с Наровчатом и золотоордынским временем. По Укеку также сформирована музейная экспозиция в Саратове и уже прошла выставка в Казанском кремле. Собранные коллекции обрабатываются нашими специалистами, и в дальнейшем атрибутированные предметы могут быть представлены в музейных экспозициях регионов, где расположены сами объекты культурного наследия.

Ситдиков Айрат Габитович – доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Татарстан, директор Института археологии им. А. Х. Халикова.

Подготовил Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»