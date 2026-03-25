Ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел выдали в Турции
Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел. Как пишет газета Sabah, ордер выдан в рамках дела о наркотиках.
По информации издания, актриса сейчас находится за пределами Турции. Помимо Эрчел, ордера на арест выданы 15 людям, 14 из них уже задержаны.
Ханде Эрчел сыграла главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». Также она снималась в фильмах «Королек – птичка певчая», «Черная жемчужина», «Кольцо» и др.