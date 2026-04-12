Орбан заявил о возможном запуске «Дружбы» после выборов в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что Украина возобновит работу нефтепровода Дружба сразу после завершения парламентских выборов в Венгрии. По его словам, в случае победы его политической силы трубопровод может быть открыт уже на следующий день после голосования, передает «РИА Новости».

Ранее Будапешт неоднократно заявлял, что Киев вмешивается в предвыборную кампанию, в том числе через остановку поставок по этому нефтепроводу, по которому в Венгрию поступала российская нефть. В ответ венгерские власти заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и решение о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Парламентские выборы проходят в Венгрии в воскресенье на фоне заявлений о попытках со стороны Киева и Евросоюза повлиять на исход голосования и помешать партии «Фидес», которую возглавляет Виктор Орбан, сохранить власть. Основным соперником считается партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра, выступающая за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее обвинял Евросоюз в попытках энергетического давления на страну с целью смены власти. Он также отмечал, что европейские политики предупреждали Будапешт о последствиях решения наложить вето на кредит Украине.

При этом венгерская сторона подчеркивает, что ее позиция остается неизменной: восстановление поставок нефти рассматривается как условие для получения Киевом финансовой помощи.

Граждане Венгрии избирают 199 депутатов парламента. Право голоса имеют более восьми миллионов человек как внутри страны, так и за ее пределами. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов.

В выборах также участвуют партия «Наша Родина», «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двухвостой собаки». По состоянию на 10:00 мск явка составила 16,89% – проголосовали более 1,2 млн человек.