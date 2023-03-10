Орбан заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией

Венгрии в будущем придется пересмотреть свои отношения с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Такой сценарий он объяснил изменениями «геополитических реалий» после начала проведения военной спецоперации на Украине и необходимостью подстроиться к позиции других стран, пишет Bloomberg.

Отношения России с Европой после завершения спецоперации могут не восстановиться, что заставит приспосабливаться к новой реальности Венгрию, пояснил Орбан на экономическом форуме в Будапеште. При этом он согласился с тем, что в интересах страны было бы все-таки поддерживать связи с Россией, в том числе – из-за энергетической зависимости.

«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после [спецоперации], но это далеко не реально. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», — приводит агентство слова венгерского премьера.

Орбан неоднократно заявлял о своей нейтральной позиции в конфликте России и Украины, а также выступал против поставок оружия на Украину и антироссийских санкций. Так, введение первых рестрикций в сфере энергетики в прошлом году постоянно затягивалось из-за позиции Венгрии.