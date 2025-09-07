news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 сентября 2025 19:21

Орбан заявил, что ЕС находится в состоянии распада

Читайте нас в
Телеграм

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз находится в состоянии распада, и если не произойдут радикальные изменения, следующий семилетний бюджет может стать последним для сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента», – сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.

По его словам, Евросоюз должен принять новый общий бюджет на 2028–2035 годы.

«Даже если нам удастся принять этот бюджет – в чем у нас могут быть серьезные сомнения – но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года», – подчеркнул венгерский премьер.

#Виктор Орбан #евросоюз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025