Орбан заявил, что ЕС находится в состоянии распада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз находится в состоянии распада, и если не произойдут радикальные изменения, следующий семилетний бюджет может стать последним для сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента», – сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.

По его словам, Евросоюз должен принять новый общий бюджет на 2028–2035 годы.

«Даже если нам удастся принять этот бюджет – в чем у нас могут быть серьезные сомнения – но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года», – подчеркнул венгерский премьер.