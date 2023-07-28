Орбан заподозрил Евросоюз в трате невыплаченных Венгрии средств на Украину

Евросоюз задолжал Венгрии «огромное количество денег», так как не выполняет свои обязательства перед странами-участниками объединения, заявил премьер страны Виктор Орбан. При этом он сообщил в эфире местного радио о намерении проверить, не направляет ли ЕС причитающиеся Венгрии средства Киеву.

«ЕС нам должен. Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Так что нам должны. По моему пониманию, нам должны огромное количество денег», – цитирует Орбана Газета.ru.

Всего, по его словам, Венгрия должна получить порядка 2 млрд евро. Орбан подчеркнул, что поднимает вопрос, не потратил ли Брюссель эти средства на помощь Украине, добавив, что пока ЕС отказывается ответить на претензии.

Напомним, Орбан неоднократно высказывался против антироссийских санкций и заявлял, что конфликт на Украине закончится, как только США и Европа перестанут платить Киеву. Он отмечал, что европейские страны тратят на содержание Украины десятки миллиардов долларов, чтобы оплачивать украинские пенсии, содержать госучреждения, поддерживать сферы здравоохранения и образования.