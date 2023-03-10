news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 10 марта 2023 20:41

Орбан: Запад очень близок к обсуждению отправки войск на Украину

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Запад уже очень близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину. Об этом радио Kossuth рассказал венгерский Премьер Виктор Орбан.

Он отметил, что западные лидеры больны «военной лихорадкой», что подтверждают поставки все более опасного оружия Киеву. Так, уже близка отправка истребителей, само обсуждение которой ранее «считалось табу».

«По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран — союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день», — приводит слова Орбана РИА Новости.

#Венгрия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное