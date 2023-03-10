Орбан: Запад очень близок к обсуждению отправки войск на Украину

Запад уже очень близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину. Об этом радио Kossuth рассказал венгерский Премьер Виктор Орбан.

Он отметил, что западные лидеры больны «военной лихорадкой», что подтверждают поставки все более опасного оружия Киеву. Так, уже близка отправка истребителей, само обсуждение которой ранее «считалось табу».

«По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран — союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день», — приводит слова Орбана РИА Новости.