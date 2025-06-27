Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО недопустимо в условиях конфликта с Россией. Об этом он сообщил в эфире венгерской радиостанции Kossuth, комментируя позицию Будапешта по вопросу евроинтеграции Киева, передает ТАСС.

По словам Орбана, присоединение Украины к ЕС неизбежно втянет объединение в противостояние:

«Мы не можем позволить Украине стать членом Евросоюза, потому что тогда мы вступим в войну, которая будет идти уже на территории ЕС», — сказал он.

Премьер отметил, что на саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня Венгрия заблокировала совместное заявление в поддержку начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

«Венгрия вчера объявила, что не даст согласия на открытие первой главы переговоров», — добавил Орбан.

Аналогичную позицию венгерский лидер занял и на саммите НАТО, прошедшем 24-25 июня в Гааге.

Премьер-министр подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина представляет собой «неопределённое образование» с неясными границами и отсутствием гарантий безопасности.

«Мы не знаем, какой она была, мы также не знаем, какой она является сейчас, и неизвестно, какой она будет, что от нее останется», — отметил Орбан.

По его мнению, приоритетом должно стать экономическое сотрудничество с Украиной, а не разговоры о ее членстве в европейских структурах. Он также сослался на итоги прошедшего в Венгрии референдума, в котором, по его словам, почти 2 млн граждан выразили несогласие с присоединением Украины к ЕС.

«Мы остановили вступление Украины в Европейский союз», — заявил премьер-министр.