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Орбан: В марте 2022 года Украина отказалась заключать мирный договор с РФ по приказу США
Киев отказался заключить мирное соглашение с Москвой в марте 2022 года по приказу Вашингтона. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, когда ведущие утренней программы радиостанции Kossuth попросили прокомментировать его недавнее интервью экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
Немецкий политик в интервью газете Berliner Zeitung сообщил, что украинская сторона отказалась заключить мирное соглашение с Россией на переговорах в Стамбуле, потому что им не позволили это сделать Штаты.
«Мы знаем из всевозможных отчетов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — приводит слова Орбана ТАСС.
Премьер Венгрии отметил, что когда-нибудь историки узнают об этом и эти сведения станут достоянием широкой общественности.
По его словам, при заключении минских соглашений подход Евросоюза заключался в следующем: «это конфликт между двумя славянскими народами России и Украины, он должен быть изолирован, и мы поможем в его урегулировании», но потом в игру вступили США и с этого времени был взят курс на эскалацию конфликта.
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