Киев отказался заключить мирное соглашение с Москвой в марте 2022 года по приказу Вашингтона. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, когда ведущие утренней программы радиостанции Kossuth попросили прокомментировать его недавнее интервью экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Немецкий политик в интервью газете Berliner Zeitung сообщил, что украинская сторона отказалась заключить мирное соглашение с Россией на переговорах в Стамбуле, потому что им не позволили это сделать Штаты.

«Мы знаем из всевозможных отчетов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — приводит слова Орбана ТАСС.

Премьер Венгрии отметил, что когда-нибудь историки узнают об этом и эти сведения станут достоянием широкой общественности.

По его словам, при заключении минских соглашений подход Евросоюза заключался в следующем: «это конфликт между двумя славянскими народами России и Украины, он должен быть изолирован, и мы поможем в его урегулировании», но потом в игру вступили США и с этого времени был взят курс на эскалацию конфликта.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.