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Орбан спросил, примут ли Украину в ЕС вместе с российскими солдатами и территориями
Украину нельзя принимать в Евросоюз до тех пор, пока на ее территории продолжается вооруженный конфликт. Об этом в эфире канала HIRTV заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы говорим о стране, на территории которой находятся российские солдаты. Мы их тоже будем принимать [в ЕС]?» — поинтересовался он.
Орбан подчеркнул, что с учетом последних событий нельзя определить ни точные размеры, ни границы Украины. Неизвестна и численность ее населения. Поэтому принятие решения о ее членстве грозит союзу непредсказуемыми последствиями.
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