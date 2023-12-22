Орбан спросил, примут ли Украину в ЕС вместе с российскими солдатами и территориями

Украину нельзя принимать в Евросоюз до тех пор, пока на ее территории продолжается вооруженный конфликт. Об этом в эфире канала HIRTV заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы говорим о стране, на территории которой находятся российские солдаты. Мы их тоже будем принимать [в ЕС]?» — поинтересовался он.

Орбан подчеркнул, что с учетом последних событий нельзя определить ни точные размеры, ни границы Украины. Неизвестна и численность ее населения. Поэтому принятие решения о ее членстве грозит союзу непредсказуемыми последствиями.