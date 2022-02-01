Орбан рассказал Путину о том, что намерен выиграть следующие выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении победить на очередных выборах в республике, которые состоятся в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава венгерского правительства отметил, что это его 12-я по счету встреча с российским лидером.

«Практически все, кто были моими коллегами по Евросоюзу, уже не являются ими... Я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы. Я собираюсь победить, поэтому у меня обоснованное предположение, что мы увидимся в будущем в течение двух лет», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Москва готова работать с любым избранным Премьер-министром, отметив при этом, что Орбан очень многое сделал для укрепления отношений двух стран.