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Официальная хроника
1 февраля 2022  15:34

Орбан рассказал Путину о том, что намерен выиграть следующие выборы в Венгрии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении победить на очередных выборах в республике, которые состоятся в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава венгерского правительства отметил, что это его 12-я по счету встреча с российским лидером. 

«Практически все, кто были моими коллегами по Евросоюзу, уже не являются ими... Я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы. Я собираюсь победить, поэтому у меня обоснованное предположение, что мы увидимся в будущем в течение двух лет», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Москва готова работать с любым избранным Премьер-министром, отметив при этом, что Орбан очень многое сделал для укрепления отношений двух стран.

 

#Владимир Путин #Венгрия #Россия
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