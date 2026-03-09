Орбан призвал ЕС немедленно отменить санкции против российской энергетики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз незамедлительно отказаться от ограничений в отношении энергетического сектора России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Орбана, такой шаг необходим из-за угрозы резкого скачка цен на нефть и газ, вызванной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе», – заявил Виктор Орбан.