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Политика 30 июня 2025 20:52

Орбан предостерег НАТО от вмешательства в конфликт с Россией

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Вмешательство НАТО в конфликт на стороне Украины может привести к глобальной эскалации и риску начала третьей мировой войны. Об этом он заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводят «Известия».

Орбан сообщил, что все больше стран – членов альянса осознают потенциальную опасность прямой конфронтации с Россией и стремятся избежать такого сценария. Орбан также выразил мнение, что НАТО в перспективе все равно придется искать компромисс с Россией, чтобы не допустить новой гонки вооружений.

#НАТО #Венгрия #Виктор Орбан
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