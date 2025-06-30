Орбан предостерег НАТО от вмешательства в конфликт с Россией

Вмешательство НАТО в конфликт на стороне Украины может привести к глобальной эскалации и риску начала третьей мировой войны. Об этом он заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводят «Известия».

Орбан сообщил, что все больше стран – членов альянса осознают потенциальную опасность прямой конфронтации с Россией и стремятся избежать такого сценария. Орбан также выразил мнение, что НАТО в перспективе все равно придется искать компромисс с Россией, чтобы не допустить новой гонки вооружений.