Орбан поручил выяснить, зачем сотрудники украинского банка ввезли в Венгрию миллионы

Власти Венгрии намерены выяснить, с какой целью сотрудники Ощадбанка Украины ввезли на территорию страны десятки миллионов долларов и евро наличными и кому предназначались эти средства. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече активистов правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Дебрецене. Его слова приводит «ТАСС».

Орбан отметил, что венгерские власти хотят понять, что украинская сторона делает с этими деньгами в стране. По его словам, у правительства есть определенные подозрения. Премьер также заявил, что некоторые венгерские партии, которые занимают дружественную позицию по отношению к Украине, располагают значительными финансовыми ресурсами, хотя известно, что не все их средства формируются за счет частных пожертвований.

Ранее правительство Венгрии уже заявляло, что украинские власти открыто поддерживают оппозиционную партию Тиса, которая считается главным соперником «ФИДЕС» на парламентских выборах, назначенных на 12 апреля. По венгерскому законодательству финансирование политических партий из-за рубежа является уголовным преступлением.

Орбан подчеркнул, что власти намерены установить, каким образом эти деньги могли попасть к политическим силам в стране, и пообещал, что правительство будет искать ответ на этот вопрос и добьется результатов. Его выступление транслировали венгерские телеканалы.