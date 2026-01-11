news_header_top
Политика 11 января 2026 18:59

Орбан: передача €800 млрд Украине приведет к краху Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что передача Европейским союзом €800 млрд помощи Украине может привести к экономическому краху Европы.

«Украина требует €800 млрд в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. <…> Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху», – написал он на своей странице в социальной сети Х.

По мнению Орбана, такая поддержка Киева вынуждает Венгрию сокращать социальные расходы, включая систему поддержки семей, пенсии, доступ к дешевой энергии, работу больниц и справедливое налогообложение.

Премьер заверил, что Будапешт будет ставить интересы своего народа на первое место.

#Венгрия #Виктор Орбан #Украина #евросоюз
