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Политика 17 апреля 2024 16:15

Орбан объяснил, почему Украину нельзя считать суверенным государством

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Украина перестала быть суверенным государством. Сейчас Киев находится в полной зависимости от поддержки США и Евросоюза, обратил внимание Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Таким мнением он поделился на Конференции национального консерватизма, которая проводится в Брюсселе.

«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада, — приводит его заявление ТАСС. — Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить».

#Виктор Орбан #Украина
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