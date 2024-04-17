Орбан объяснил, почему Украину нельзя считать суверенным государством

Украина перестала быть суверенным государством. Сейчас Киев находится в полной зависимости от поддержки США и Евросоюза, обратил внимание Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Таким мнением он поделился на Конференции национального консерватизма, которая проводится в Брюсселе.

«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада, — приводит его заявление ТАСС. — Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить».