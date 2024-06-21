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Политика 21 июня 2024 13:18

Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине

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НАТО планирует провести военную миссию на Украине, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в выступлении на радиостанции Kossuth.

Премьер подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в предстоящей миссии и не предоставит для нее своих военнослужащих, финансирование или вооружение. На это уже было указано во время встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и его возможным преемником Марком Рютте.

Орбан уверен, что западные страны все больше приближаются к линии фронта и уже непосредственно вмешиваются в события, происходящие на Украине. Однако планы западных политиков одержать победу над Россией в этом конфликте безнадежны.

#Виктор Орбан #НАТО #Украина
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