Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза играют с огнем, продолжая поддерживать вооруженный конфликт на Украине, поскольку он уже, по сути, затронул весь Европейский континент. Об этом он сказал, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита, Трансильвания). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

«Российско-украинская война – это европейская война. На самом деле Европа играет с огнём», – заявил венгерский премьер.

Он выразил сомнение в эффективности военной помощи со стороны ЕС, отметив, что Украина не имеет военного преимущества в конфликте с Россией.

«Все видят, что преимущество в российско-украинской войне не на стороне Украины», – сказал Орбан, напомнив о своей беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Киеве в июле 2024 года.

«Я сказал ему год назад, что было бы лучше остановиться, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем больше потерь понесут украинцы, поскольку время не на их стороне и их возможности ограничены. На это он ответил, что я неправ, потому что время на их стороне», – добавил глава венгерского правительства.

Орбан подчеркнул, что ход событий, по его мнению, подтвердил его правоту. Ранее он уже заявлял, что Россия укрепляет свои позиции на фронте, а победа над ядерной державой в военном конфликте невозможна.