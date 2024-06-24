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Орбан: Для решения конфликта на Украине нужны всего два звонка
Решить украинский конфликт можно с помощью двух звонков, совершенных Президентом США. Именно Вашингтон должен выступить с предложением о прекращении огня, уверен Премьер-министр Венрии Виктор Орбан.
«Президент США — единственный человек во Вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву», — цитирует его Welt.
Однако, говоря о том, кому под силу справиться с этим, он назвал не действующего Президента США Джо Байдена, а экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, если бы канцлером ФРГ до сих пор оставалась Ангела Меркель, ситуация не обострилась бы до текущих масштабов.
В заключение Орбан подчеркнул, что он желает лишь скорейшего прекращения боевых действий, цели же России и Украины в этом противостоянии его не интересуют.
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