Решить украинский конфликт можно с помощью двух звонков, совершенных Президентом США. Именно Вашингтон должен выступить с предложением о прекращении огня, уверен Премьер-министр Венрии Виктор Орбан.

«Президент США — единственный человек во Вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву», — цитирует его Welt.

Однако, говоря о том, кому под силу справиться с этим, он назвал не действующего Президента США Джо Байдена, а экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, если бы канцлером ФРГ до сих пор оставалась Ангела Меркель, ситуация не обострилась бы до текущих масштабов.

В заключение Орбан подчеркнул, что он желает лишь скорейшего прекращения боевых действий, цели же России и Украины в этом противостоянии его не интересуют.