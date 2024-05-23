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Орбан: Для мира на Украине недостаточно переговоров Москвы и Киева
Мир на Украине невозможен без переговоров между Россией и США. Диалога Москвы с Киевом для урегулирования будет недостаточно, уверен Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Таким мнением он поделился в интервью порталу Blikk.hu.
«За Украиной стоит весь Запад. Хотя этот термин кажется сильным, в нем есть доля правды: в некотором смысле это прокси-война. Здесь западники ведут войну против русских через посредника», — подчеркнул венгерский премьер.
С учетом этого он призвал прежде подумать, какие именно страны должны вести эти переговоры. И хотя диалог должен вестись между Россией и Украиной, в настоящие переговоры все же вступят именно Москва и Вашингтон.
Причем обсуждать они будут не просто Украину, но «всю систему европейской безопасности» на ближайшие десятилетия.
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