Орбан: Для мира на Украине недостаточно переговоров Москвы и Киева

Мир на Украине невозможен без переговоров между Россией и США. Диалога Москвы с Киевом для урегулирования будет недостаточно, уверен Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Таким мнением он поделился в интервью порталу Blikk.hu.

«За Украиной стоит весь Запад. Хотя этот термин кажется сильным, в нем есть доля правды: в некотором смысле это прокси-война. Здесь западники ведут войну против русских через посредника», — подчеркнул венгерский премьер.

С учетом этого он призвал прежде подумать, какие именно страны должны вести эти переговоры. И хотя диалог должен вестись между Россией и Украиной, в настоящие переговоры все же вступят именно Москва и Вашингтон.

Причем обсуждать они будут не просто Украину, но «всю систему европейской безопасности» на ближайшие десятилетия.