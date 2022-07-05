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Культура
5 июля 2022  20:40
Эльза Кузнецова

Ораторские мастер-классы и громкие чтения проведут для летних смен библиотеки Нижнекамска

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Ораторские мастер-классы и громкие чтения проведут для летних смен библиотеки Нижнекамска

В Централизованной библиотечной системе Нижнекамска стартовала творческая смена для детей в возрасте от восьми до 12 лет. Об этом «Татар-информу» сообщила методист Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Румия Сахабова.

«Творческая смена проводится в июле и августе на двух площадках города: в центральной детской библиотеке „Апуш“ и центре чтения и общения „Заман“. Ребята приходят каждый день на протяжении двух недель. Для них подготовлена насыщенная программа, в их составлении участвуют все библиотеки города», — поделилась собеседница агентства. 

Так, дети играют на свежем воздухе в подвижные игры, для них подготовлены спортивные состязания, творческие конкурсы, громкие чтения, ораторские мастер-классы — все то, что нацелено на продвижение книги, развитие творческой познавательной активности детей.

«В нашей творческой смене дети интересно и весело проводят время, а, главное, — с пользой», — добавила Румия Сахабова.

На открытие творческой смены детская библиотека-филиал №7 подготовила для ребят литературно-подвижные игры, танцы, мастер-класс, эстафеты на свежем воздухе. Ребята поставили сказку «Репка» на современный лад, смастерили яркий веер-арбуз, повторяли движения вслед за танцорами на экране и состязались на ловкость, скорость и высоту прыжка в парке имени Г. Тукая.

Фото: Централизованная библиотечная система Нижнекамска.

#библиотеки татарстана #нижнекамский район
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