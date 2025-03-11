Оранжевый станет цветом Fashion Iftar 2025

Джаннат Мингазова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани 20 марта пройдет ежегодный женский ифтар IX Fashion Iftar. Темой ифтар-программы станет восточная культура. В качестве главного цвета в этом году был выбран оранжевый. Как пояснила автор проекта Джаннат Мингазова, оттенки оранжевого ассоциируются с пустыней, специями и востоком.

«Мне кажется, что все оттенки оранжевого ассоциируются с апельсинами и мандаринами – со всем, что произрастает больше в теплых странах. Создается ощущение тепла и уюта», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Джаннат Мингазова.

Несмотря на то, что тема ифтара – это Восток в целом, внимание будет уделено татарской национальной культуре. В линейке брендов будет сделан акцент на национальных брендах и татарстанских дизайнерах. Но в таком случае некоторые вопросы может вызвать выбор цвета – в татарской национальной культуре оранжевый цвет далеко не самый популярный.

«В татарской культуре преобладало очень много цветов. Даже если взять хаситэ, то оно шилось из того, что есть, из того, что осталось у бабушки, из кусков ткани. Поэтому когда сводят к тому, что у татар есть только два-три [важных] цвета, – это всё в корне неправильно», – ответила на возможные возражения Мингазова.

Тему восточного искусства автор Fashion Iftar назвала остросоциальной. Сегодня в республике уделяется большое внимание развитию и сохранению национальной культуры, однако, по словам организатора ифтара, это происходит «точечно».

«Мне кажется, этот рост только-только начинается, и он точечный. На этой почве мы хотели объединить и показать, что этого всего очень много и это можно вместе соединить, структурировать», – рассказала «Татар-информу» автор проекта.

Тема выглядит необычно на фоне проблем заболевания молочных желез (2022), домашнего насилия (2023), любви к Родине и поддержке Палестины (2024).

«Чтобы посетить хорошие постановки, повзаимодействовать с искусством, я выезжаю в Москву, в Санкт-Петербург, в другие страны. У нас в республике проводится не так много действительно интересных экспозиций. Хотелось бы привлечь к этому больше внимания, чтобы идея ушла в массы», – пояснила Мингазова.

По словам организаторов, количество гостей достигнет 1300 человек. Мероприятие соберет блогеров и медийных личностей из разных городов и даже стран, а также VIP-гостей.

На первый день программы Fashion Iftar 2025 билеты уже распроданы. Помимо самого ифтара, для гостей также выступит коллектив театральной площадки MOÑ. Для перформанса будут задействованы медиаэкраны. Дресс-код – 60% наряда должно быть оранжевых оттенков. Вход только для женщин.

Посетить программу второго дня смогут и мужчины. Гостей будет ждать лекторий и маркет. Программа второго дня экспериментальна. У организаторов есть надежда в будущем расширить Fashion Iftar до международного форума.