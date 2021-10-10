Опытный пилот объяснил возможные причины крушения самолета в Мензелинске

Опытный пилот Владимир Цоун в интервью «Челнинским известиям» объяснил возможные причины крушения самолета в Мензелинске.

По словам специалиста, главными факторами стали износ техники и перегруз. «Главная проблема трагедии, я считаю, легкомоторный самолёт L -410 был уже старый, с давно использованным ресурсом, особенно движки, — пояснил Владимир Цоун. — Одними запчастями ситуацию не исправить, к тому же и детали могут быть использованные. Вторая причина — перегруз. На борту вместе с двумя пилотами должно быть всего 17 парашютистов. А на этот раз всего в салоне оказалось 22 человека. Разве так можно?!»

Кроме того, пилот отметил, что сам бывал в Мензелинском аэроклубе. Видел их оборудование и поднимался в небо на их самолете. Он отметил высокий класс парашютистов, которых там готовили. Напоследок, Владимир Цоун выразил искренние соболезнования всем близким и родственникам погибших.