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Ру Тат
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10 октября 2021  16:55

Опытный пилот объяснил возможные причины крушения самолета в Мензелинске

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Опытный пилот Владимир Цоун в интервью «Челнинским известиям» объяснил возможные причины крушения самолета в Мензелинске.

По словам специалиста, главными факторами стали износ техники и перегруз. «Главная проблема трагедии, я считаю, легкомоторный  самолёт L -410 был уже старый, с давно использованным ресурсом, особенно  движки, — пояснил Владимир Цоун. — Одними запчастями ситуацию не исправить, к тому же и детали могут быть использованные. Вторая причина — перегруз. На борту вместе с двумя пилотами должно быть всего 17 парашютистов. А на этот раз всего в салоне оказалось 22 человека. Разве так можно?!»

Кроме того, пилот отметил, что сам бывал в Мензелинском аэроклубе. Видел их оборудование и поднимался в небо на их самолете. Он отметил высокий класс парашютистов, которых там готовили. Напоследок, Владимир Цоун выразил искренние соболезнования всем близким и родственникам погибших.

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