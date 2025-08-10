Опытный пасечник Алмаз Шакиров: «Выбирайте пчеловода, а не мед!»

Почему так трудно отличить настоящий мед от подделки? Затратно ли держать пасеку? Ожидается ли повышение цен на «сладкое золото» в этом году? На эти и другие вопросы «Интертата» ответил опытный пчеловод из села Сая Высокогорского района Алмаз Шакиров.





Алмаз Шакиров – потомственный пчеловод, его отец держал пасеки в лесах близ деревни Альдермыш Высокогорского района. «Я с рождения с пчелами», – говорит с улыбкой Алмаз. Помимо личных пасек, расположенных на участках в окрестностях села Сая, он ухаживает за пчелами в хозяйстве в Зеленодольском районе. Всего на его попечении около 100 ульев.

«Невозможно определить сорт только по внешнему виду»

– Алмаз, какие сорта меда вы производите?

– Если пасека находится в липовой роще, то сейчас можно собрать чистый липовый мед. Остальное у меня собирается из лесных цветов и дикорастущих трав. Потом я загружаю улья в прицеп, вывожу их на поля, где растет гречиха, – и получаю гречишный мед. То есть после того, как откачал липовый мед, на эти же рамы пчелы собирают уже гречишный. Получается гречишно-липовый мед.

– Как разный мед отличается по цвету? Можно ли по оттенку определить, какой мед тебе предлагают?

– Липовый мед – светлый, гречишный – более темного цвета. Но невозможно точно определить сорт меда только по внешнему виду. Например, мой мед из липы и диких трав получался светло-золотистого цвета, но последние пять лет местный фермер начал сеять гречиху, и мед уже темный. Потому что даже 5 процентов гречихи меняют его цвет, делают более темным.

Люди думают, что темный мед – плохой, но это не так. Наоборот, у него есть свои преимущества. Например, он подходит аллергикам. У одного моего клиента сын вообще не мог употреблять мед, но темный не вызывает у него аллергии.

Надо пробовать разный мед. Но лучше всего, покупая, смотреть не на сам мед, а на того, кто его произвел. Меда на полках магазинов полно, но люди там не берут. Я, например, тоже не стал бы этого делать. Если бы не было своего меда, нашел бы какого-нибудь хорошего пчеловода, созвонился с ним в августе-сентябре, приехал к нему с полным карманом денег и купил сразу и в банке, и в сотах, и другие продукты пчеловодства. Мед – это же и хороший подарок, гостинец.

Поэтому мед надо выбирать не по цвету, а по человеку. Хороший, проверенный пчеловод всегда будет отвечать за качество.

«Чтобы пчелы не роились, надо с весны проделать всю работу»

– Кроме меда, вы производите у себя и другие продукты пчеловодства, верно?

– Да, стараюсь использовать всё, что дает пасека: помимо откачанного в банках, продаю мед в сотах, пергу, маточное молочко, воск, вощину из воска, прополис, мази, помады из смеси воска и прополиса. В этом году начал делать жвачку из смеси прополиса и воска, ее полезно жевать, когда болит горло. Но основной продукт все же мед из дикорастущих трав.

– Какой породы у вас пчелы? И какие породы самые подходящие для нашего края?

– У меня среднерусская порода местной (мы говорим «татарской») популяции, а также карпатка 54-й линии. В последние годы развожу еще пчел породы карника. Три породы требуют трех разных подходов, но все они хорошие. Многое зависит от пчеловода – надо изучать, знать особенности этих пород. Например, среднерусскую породу я оставляю зимовать на открытом воздухе. Вот в таких двухъярусных, очень тяжелых ульях, такие сейчас даже не используют. Легкие улья у меня тоже есть, но их мало. Для зимовки самые лучшие – вот эти, тяжелые.

А карнику для зимовки убираем в теплое место наподобие омшаника. Надо приспосабливаться к каждой породе.

– Ваши улья расположены у леса. Это не затрудняет сбор пчел в период роения?

– Чтобы пчелы не роились, надо с весны проделать всю работу. Например, в качестве противороевого метода я весной из одной семьи делаю две. Роение – это естественно, бояться его не надо. Раньше после того, как из одной семьи отделился рой, мы его собирали и просто запускали обратно в улей с молодой маткой или старой – и получали целый бидон меда из этого улья.

У меня, например, улей мог бы давать и больше меда, но я ленюсь. В дождливые дни в эти места не проберешься, поэтому я еще весной разделяю семью. После плохой погоды, дождливых дней они роятся уже на следующий день. В то же время даже после разделения из молодой семьи может вылететь рой. У меня самого такое случалось.

«Цена на мед не растет с 2010 года»

– Есть еще одна проблема – поддельный мед. Как отличить натуральный мед от искусственного?

– Сейчас в производстве используют самые разные технологии, так что подделку отличить невозможно. Единственный способ – найти честного пчеловода.

Я тоже не могу отличить. Посмотрите в интернете: там килограмм меда можно купить за 150 рублей. Кто-то это заказывает, накручивает цену в два раза и спокойно продает как свой мед.

– Если мед не засахаривается – значит, он плохой?

– Мед из зонтичных цветов засахаривается медленнее, говорят специалисты. У меня он засахаривается, но мед в сотах в этом году был жидкий.

– Какие цены на мед в этом году?

– В этом году многие собираются повышать цены, потому что у многих пчелы улетели во время роения. И погодные условия повлияли. А цены примерно такие:

Липовый мед: от 600 руб./кг, 3 литра – 2500-4000 руб.

Мед из дикорастущих цветов: от 470 руб./кг, 3 литра – 2000-3000 руб.

Гречишный мед: от 470 руб./кг, 3 литра – 2000-3000 руб.

Мед с сельскохозяйственных полей: от 360 руб./кг, 3 литра – 1500-2500 руб.

Перга: 2000-5000 руб./кг

Пыльца: 2000-4000 руб./кг

Прополис: 5000-15 000 руб./кг

Маточное молочко: 1 мл – от 400 руб.

Трутневый гомогенат: 100 г – от 500 руб.

Сотовый мед: 1 кг – 800-1000 руб.

– В одном из интервью вы сказали, что пчеловоды в целом недовольны низкими ценами на мед. Цены на расходники, транспортные расходы растут, а на мед не меняются – сказали вы. Почему так?

– У тех, кто занимается пчеловодством, расходы действительно серьезные. У меня только на пасеку уходит минимум 300 тысяч рублей. Например, в прошлом году расходы составили 600-700 тысяч рублей, эти деньги ведь должны как-то вернуться. Это еще не считая бензина. На бензин уходит около 20 тысяч в месяц. В год – 200-250 тысяч. Можно сказать, 100 банок меда уходит только на бензин.

Купил улья, прицеп, хочется работать с новыми медогонками. А если это не покупать, теряется качество и объемы продукции. Только за счет того, что я занимаюсь активно, делаю разную продукцию, я в какой-то степени стою на ногах. А цены с 2010 года болтаются в районе полутора тысяч рублей за банку.

Башкирский мед, например, стоит дороже. У меня постоянно спрашивают: «Почему башкирский мед хороший?» На самом деле, и у нас, и у них растут те же растения и работаем мы одинаково. Поэтому, думаю, не должно быть разницы в цене. У меня, скажем, улья в пяти местах, надо ведь успевать за всеми смотреть. Конечно, хотелось бы получать достойную отдачу, равную твоим стараниям.

