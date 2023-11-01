Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Опытный образец отечественного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Полет продлился 26 минут — он проходил на высоте до 2 тыс. метров и на скорости до 390 км в час. Испытания прошли в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа отечественных систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями «Ростеха».

Фото: пресс-служба Правительства РФ

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов, — подчеркнул вице-премьер Денис Мантуров. — Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96—300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности».

Министр промышленности и торговли РФ отметил, что программа стартовала по решению Президента России Владимира Путина.

Ил-96-400М является модернизированной версией Ил-96—300 и отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1. Он позволит обеспечить грузовые авиаперевозки и транспортную доступность различных регионов страны. Максимальная дальность полета в пассажирской двухклассной компоновке составит 8,1 тыс. км.