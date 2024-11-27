Опыт взаимодействия Татарстана с ЮНЕСКО обсудили на коллегии Минкульта РФ

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Татарстан занимает особое место в России по активности работы в области сохранения и популяризации объектов всемирного культурного наследия. Четыре объекта, расположенные в республике, ансамбль Казанского Кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, объекты Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска и астрономические обсерватории КФУ, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом напомнил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

На коллегии Министерства культуры России, посвященной взаимодействию с ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия, он поделился опытом Татарстана в этом направлении.

Гущин отметил, что с 2006 года в Татарстане действует Комиссия РТ по делам ЮНЕСКО, а в 2018 году был образован Комитет РТ по охранке объектов культурного наследия. Год спустя Правительство республики и Национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест ИКОМОС заключили соглашение о сотрудничестве.

Также нормы, регулирующие вопросы сохранения объектов ЮНЕСКО, включены в региональное законодательство. Созданы планы управления памятниками, их состояние и вопросы финансирования мероприятий для сохранения находятся под постоянным контролем. Также ведется подготовка документации, необходимой для выполнения международных обязательств.

С 2015 года Казань, Свияжск и Болгар наделены статусом исторических поселений. Все работы, запланированные в зоне объектов ЮНЕСКО, находятся на контроле межведомственной комиссии под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В результате таких мер удается обеспечить баланс между сохранением исторических памятников и развитием окружающей среды.

Сотрудничество с ЮНЕСКО осуществляется и на уровне высших учебных заведений РТ. С 2010 года в регионе действует Республиканский фонд возрождения памятников Татарстана.

В последнее время республике удалось утвердить зоны охраны Казанского Кремля, Болгарского комплекса и Успенского собора. Регистрацию соответствующих документов проводило Министерство культуры России.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия добавил, что взаимодействие с учеными и экспертами ЮНЕСКО позволило республике обрести навыки и знания, необходимые для работы с памятниками культуры, их сохранения. Благодаря этому удается одновременно сохранять исторические объекты и менять, улучшать облик городов и территорий.