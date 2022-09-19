«В обход санкций получать то, что нужно»: зачем Минниханов поехал в Иран?

В новой геополитической ситуации контакты Татарстана с исламскими странами стали более интенсивными. В этом году Президент Татарстана Рустам Минниханов уже побывал в ОАЭ и Сенегале. В эти дни татарстанская делегация находится с визитом в Иране. Эксперты поделились с «Татар-информом» мнением о целях и задачах поездки.

Губернатор Абедин Хоррам: «Отношения между Восточным Азербайджаном и Татарстаном могут стать примером сотрудничества для регионов наших стран» Фото: president.tatarstan.ru

«Цель нашей поездки – расширение экономического сотрудничества»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье прибыл с рабочим визитом Тебриз – центр иранской провинции Восточный Азербайджан. «Рады видеть вас в нашей провинции. Отношения между Восточным Азербайджаном и Татарстаном могут стать примером сотрудничества для регионов наших стран», – сказал губернатор Абедин Хоррам, приветствуя гостей.

«Постоянный диалог руководителей наших стран и взаимные визиты создают прекрасные условия и возможности для работы на межрегиональном уровне», – отметил на встрече Минниханов.

По его словам, сегодня стал актуальным вопрос увеличения грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг». «Мы работаем над включением в эту дорогу татарстанских логистических центров по рекам Кама и Волга, чтобы выйти на Каспийское море и двигаться в направлении портов Ирана», – добавил Президент РТ.

Рустам Минниханов: «Цель нашей поездки – расширение экономического сотрудничества и налаживание новых контактов» Фото: president.tatarstan.ru

Также Минниханов встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана. «Цель нашей поездки – расширение экономического сотрудничества и налаживание новых контактов. В составе нашей делегации – руководители министерств и ведомств, крупных предприятий», - отметил он. Во время круглого стола состоялась презентация экономического и промышленного потенциала Татарстана.

Кроме того, Минниханов посетил в Тебризе завод по производству грузовиков Rakhsh Khodro Diesel и встретился с руководством компании DARIC.

Rakhsh Khodro Diesel основана в 2005 году. Компания – стратегический партнер КАМАЗа в России, JAC и Jinbei в Китае и Maz-Man в Беларуси. Выпускает грузовики КАМАЗ, легкие грузовики JAC и микроавтобусы собственной разработки. Сотрудничество с КАМАЗом ведется с момента основания предприятия. Минниханову показали цех сборки.

Минниханов посетил в Тебризе завод по производству грузовиков Rakhsh Khodro Diesel и встретился с руководством компании DARIC – стратегическим партнером КАМАЗа в России Фото: president.tatarstan.ru

В 2018 году 100% капитала компании приобрела Rakhsh Khodro Diesel Daric Group. Это холдинговая компания, основанная полностью на частных инвестициях. В ее структуру входят более 20 дочерних предприятий по таким направлениям, как авиация, горное дело, металлургия, производство автомобилей и прицепов, строительство, образование, спорт и др.

На встрече с руководством компании Президент республики обратил внимание, что Daric является давним и надежным партнером Татарстана.

«В сложившейся ситуации мы стремимся делать совместные проекты с КАМАЗом, в условиях санкций мы можем друг другу помочь», - отметил руководитель холдинга Мохаммад Реза Зонузи Мотлаг.

Губернатор Провинции Восточный Азербайджан, сопровождавший Президента РТ на предприятии, ознакомился с моделями КАМАЗА, отметив высокий интерес к этой автотехнике. «Нам нужна такая продукция, мы стремимся ее получить. Потому что она демонстрирует хорошее качество», – подчеркнул губернатор.

«У России сегодня два главных направления — восточное и южное»

Какие перспективы открывает сотрудничество Татарстана с провинциями Ирана, рассказали «Татар-информу» эксперты, специализирующихся на вопросах, связанных с Ближним Востоком.

Алексей Малашенко, востоковед:

— Думаю, что у Президента Татарстана есть прекрасная возможность использовать сложившееся положение. Другое дело как это получится, потому что есть нюансы. Сегодня у России главные направления — восточное и южное. То есть, мусульманское направление. Кстати говоря, именно об этом говорилось и весной в Казани на ХIII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», на котором я побывал.

«Минниханов ведет себя очень правильно. Он молодец, очень правильно выбрал вектор» Фото: president.tatarstan.ru

Я считаю, что в этой ситуации Минниханов ведет себя очень правильно. Он молодец, очень правильно выбрал вектор. И если он будет в этом направлении работать, это будет выгодно и Татарстану, и России в целом. Это будет свидетельствовать, что у нашей страны есть пути развития. Но как все это будет происходить дальше, не знает никто: ни Минниханов, ни Путин.

У визита в Иран есть два аспекта: экономика и идеология. В отношении идеологии и политической ситуации Иран, безусловно, выгоден России. А что можно получить с него в плане экономики, пока никто не знает. Мы находимся на перекрестке. И только время покажет, что сработает, а что — нет.

«Иран живет под санкциями десятилетия. И очень хорошо развивается»

Евгений Сатановский, президент института Ближнего Востока:

— Если иметь в виду опыт жизни Ирана под санкциями, который, как считается, может быть интересен России, то это несопоставимые вещи. Мы — страна, которая граничит со всей планетой. Слева у нас Европа, справа — территория от Аляски до Японии, по югу — от Китая до Турции, по северу — все Заполярье. У нас невозможно [закрыть границы]. Нам гораздо проще жить.

«Сегодня у Ирана, как и у Китая, развито автомобилестроение, а у нас его нет» Фото: president.tatarstan.ru

Другое дело, что опыт Ирана, который живет под санкциями десятилетия и очень хорошо развивается. Все это внушает некоторый оптимизм. У Ирана очень неплоха промышленность. Другое дело, что наш финансовый блок сделал ту же самую глупость, которую в свое время допустили иранцы. Они держали значительную часть денег на западных счетах и их, естественно, аннексировали. Россия наступила на те же грабли и продолжает это делать. В отличие от иранцев, которые это раз и навсегда прекратили. Деньги надо вкладывать в экономику.

Чем России в нынешней ситуации может быть интересна экономика Ирана, какое взаимодействие возможно? Нашей стране может быть интересен сам опыт ее развития в Иране. У нас при Советском Союзе были автомобилестроительный комплекс и гражданское авиастроение. У Ирана не было ни того, ни другого. Сегодня у этой исламский республики, как и у Китая, развито автомобилестроение, а у нас его нет. Иран выпускает запчасти для самолетов. Их сложно производить, тем не менее он организовал их изготовление в стране. А у нас так и не наладили очень и очень многое. Поэтому такого рода опыт очень важен и полезен.

«Иран интересен как пример того, как можно выживать в условиях санкций»

Гумер Исаев, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока

— Испорченные отношения с Западом открыли новые возможности для России на Востоке. Иран здесь занимает особое место. Потому что, во-первых, эта страна долгое время находилась под санкциями и имеет действительно уникальный постепенный, поэтапный опыт перестройки своей экономики. А также опыт максимального взаимодействия с другими азиатскими странами: с Китаем, Индией. Опыт отказа от западных экономических схем: это и блокировка SWIFT (международная система передачи финансовых сообщений между банками). Поэтому, я думаю, Иран интересен как альтернативный партнер, а также как пример того, как можно выживать в условиях санкций.

«Татарстан нуждается и в рынке сбыта, и в партнерах, в том числе и на Востоке. Иран тоже заинтересован в развитии и укреплении связей с такими странами как Россия» Фото: president.tatarstan.ru

Что касается роли Татарстана, это тоже традиционная схема: мусульманские народы России больше и лучше понимают своих единоверцев из других стран. Это уже историческая параллель: на протяжении долгого времени, и в средние века, и в новое время, татары и другие мусульманские народы были проводниками, с одной стороны, восточных интересов в России, и, наоборот, российских интересов на Востоке. Поэтому то, что именно представитель этих республик наводит мосты и углубляет взаимодействие – это нормальный естественный процесс. Татарстан — промышленно развитый регион России. Он нуждается и в рынке сбыта, и в партнерах, в том числе и на Востоке.

Иран тоже заинтересован в развитии и укреплении связей с такими странами как Россия. Я думаю, что это удачное стечение обстоятельств плюс историческая составляющая.

Что касается опыта жизни под санкциями, все санкционные истории разные. В Иране есть и параллельные импорт и экспорт, и различные сложные экономические и финансовые схемы, которые позволяли этой стране не только не стагнировать, но и развиваться. Понятно, что это сложная история: никто не говорит, что находиться под санкциями хорошо. Но в данном случае для России Иран пример того, как можно не только выживать, но и активно взаимодействовать с соседями, проводить свою экономическую политику.

В каком плане наши страны могут взаимодействовать? Есть военная сфера. Например, Иран преуспел в развитии беспилотных летательных аппаратов. А с другой стороны, он заинтересован в авиации, в самолетах, которые есть у России.

В Иране есть автомобилестроение. Iran Khodro — крупнейшая компания в этой сфере.

Я думаю, что возможно огромное количество разных совместных проектов, потому что обе страны много производят и заинтересованы в рынках сбыта, коллаборации каких-то производственных моментов. На этом действительно можно выстроить хороший бизнес. Уверен, что в ближайшее время мы увидим существенный рост российско-иранского экономического взаимодействия. Вероятно, Татарстан в том числе будет играть в этом активную роль.

Известно, что в Иране также прорабатывается вопрос приема карт «Мир», которыми уже можно расплатиться в 11 странах. Надо отметить, что существенно увеличивается и количество авиарейсов между Россией и Ираном. А это значит, что наладится туристический поток. Полетят и бизнесмены. Нам есть что показать и предложить в тех же мусульманских регионах: в Дагестане, в Чечне, в Татарстане. Я думаю, что иранским туристам с их запросом на халяль, и ценности, связанные с мусульманской историей, они будут интересны. И наоборот.

Когда закрываются одни перспективы, открываются другие. Ранее Россия, взаимодействуя с Западом, могла сдерживать свои желания в углублении отношений с Ираном, имея в виду нахождение некоторых иранских предприятий под санкциями: это могло привести к вторичным ограничениям.

И все-таки Иран взаимодействовал с другими странами в множестве разных сфер. Многие технологии туда пришли из Китая и Индии. К примеру, военные. У Ирана есть опыт в обход санкций получать то, что необходимо для развития современной промышленности. Поэтому, я думаю, что Россия может подключиться к этому хабу. Взаимодействуя с этой Исламской республикой, она может получать то, чего ей теперь не хватает ввиду разрыва отношений с Западом.